Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На днях с 78-летним президентом США Джо Байденом случился настоящий казус: глава государства поднимался по трапу на самолет и неожиданно упал.Причем несколько раз. После того как Байден добрался до дверей самолета, он отдал честь и поднялся на борт.Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов. Сам глава Белого дома позднее заявил, что всему виной стал сильный ветер.После этого инцидента журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Джен Псаки, как чувствует себя Байден сейчас.Она ответила, что "на сто процентов отлично". Она заявила, что точно не может сказать, понадобился ли Байдену осмотр доктора, который, согласно протоколу, везде должен сопровождать американского лидера.Псаки добавила, что глава государства "в полном порядке".