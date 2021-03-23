https://uz.sputniknews.ru/20210323/17902023.html

Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе

Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе

Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T12:52+0500

2021-03-23T12:52+0500

2021-03-23T13:00+0500

в мире

джо байден

белый дом

президент

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17900749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f5217b3b78840b9035b88aa1c5a1f674.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На днях с 78-летним президентом США Джо Байденом случился настоящий казус: глава государства поднимался по трапу на самолет и неожиданно упал.Причем несколько раз. После того как Байден добрался до дверей самолета, он отдал честь и поднялся на борт.Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов. Сам глава Белого дома позднее заявил, что всему виной стал сильный ветер.После этого инцидента журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Джен Псаки, как чувствует себя Байден сейчас.Она ответила, что "на сто процентов отлично". Она заявила, что точно не может сказать, понадобился ли Байдену осмотр доктора, который, согласно протоколу, везде должен сопровождать американского лидера.Псаки добавила, что глава государства "в полном порядке".

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

джо байден, белый дом, президент, сша