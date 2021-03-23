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Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе
Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе
Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T12:52+0500
2021-03-23T13:00+0500
в мире
джо байден
белый дом
президент
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На днях с 78-летним президентом США Джо Байденом случился настоящий казус: глава государства поднимался по трапу на самолет и неожиданно упал.Причем несколько раз. После того как Байден добрался до дверей самолета, он отдал честь и поднялся на борт.Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов. Сам глава Белого дома позднее заявил, что всему виной стал сильный ветер.После этого инцидента журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Джен Псаки, как чувствует себя Байден сейчас.Она ответила, что "на сто процентов отлично". Она заявила, что точно не может сказать, понадобился ли Байдену осмотр доктора, который, согласно протоколу, везде должен сопровождать американского лидера.Псаки добавила, что глава государства "в полном порядке".
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джо байден, белый дом, президент, сша

Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе

12:52 23.03.2021 (обновлено: 13:00 23.03.2021)
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© AFP 2018 / ERIC BARADATПрезидент США Джо Байден упал на трапе
Президент США Джо Байден упал на трапе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© AFP 2018 / ERIC BARADAT
Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На днях с 78-летним президентом США Джо Байденом случился настоящий казус: глава государства поднимался по трапу на самолет и неожиданно упал.
Причем несколько раз. После того как Байден добрался до дверей самолета, он отдал честь и поднялся на борт.
Кадры тут же стали вирусными и породили множество мемов. Сам глава Белого дома позднее заявил, что всему виной стал сильный ветер.
После этого инцидента журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Джен Псаки, как чувствует себя Байден сейчас.
Она ответила, что "на сто процентов отлично".
"Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета. — Sputnik), это иногда довольно сложно", — отметила Псаки.
Она заявила, что точно не может сказать, понадобился ли Байдену осмотр доктора, который, согласно протоколу, везде должен сопровождать американского лидера.
Псаки добавила, что глава государства "в полном порядке".
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