https://uz.sputniknews.ru/20210323/akter-ubaydullo-omon-zhenilsya-v-svoi-73-17911321.html

Актер Убайдулло Омон женился в свои 73

Актер Убайдулло Омон женился в свои 73

Избранницей известного актера стала школьная учительница, младше него на 29 лет. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T18:12+0500

2021-03-23T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Народный артист Узбекистана Убайдулла Бакаев (Омон) больше не завидный жених. 22 марта актер женился во второй раз, сообщает Daryo.Праздничный вечер прошел в Бухаре в зале для торжеств “Таджмахал”. Известно, что избранница известного актера младше него на 29 лет. 44-летняя Нилуфар Шерова работает методистом областного отдела народного образования и учителем в средней общеобразовательной школе №32 города Бухары. Преподает английский язык. Для нее это первый брак. Для Бакаева же это уже второй брак. В 2018 году он овдовел, потеряв свою супругу Матлубу Фармонову, с которой прожил вместе 51 год. Кавалер ордена “Эл-юрт хурмати” Убайдулло Омон работает режиссером Бухарского областного музыкально-драматического театра. Снялся во многих фильмах, среди них “Сарвиноз”, “Миллион для счастья”, “Крик”, “Фатима и Зухра” и другие.

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