https://uz.sputniknews.ru/20210323/evropa-sama-razrushila-otnosheniya-s-rossiey--chem-otvetit-moskva--17919438.html

Европа сама разрушила отношения с Россией — чем ответит Москва?

Европа сама разрушила отношения с Россией — чем ответит Москва?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай прокомментировал обострение отношений с Евросоюзом. По словам дипломата, к сожалению, все

2021-03-23T20:52+0500

2021-03-23T20:52+0500

2021-03-23T20:52+0500

видео

санкции

евросоюз

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17918580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d14a7a6d20225d4c5847bbd45ef2086.jpg

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай прокомментировал обострение отношений с Евросоюзом. По словам дипломата, к сожалению, все существовавшие ранее механизмы взаимодействия по сути разрушены самим Брюсселем, а очередные санкции еще более усугубили дело. В то же время партнерские связи у Москвы сохранились с отдельными государствами ЕС.В то же время при готовности Запада возобновить конструктивный диалог с Россией Москва настроена на сотрудничество, главное, чтобы оно было равноправным и продуктивных для всех участников. Подробнее смотрите в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, санкции, евросоюз, сергей лавров