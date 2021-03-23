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Европа сама разрушила отношения с Россией — чем ответит Москва?
Европа сама разрушила отношения с Россией — чем ответит Москва?
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай прокомментировал обострение отношений с Евросоюзом. По словам дипломата, к сожалению, все
2021-03-23T20:52+0500
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видео
санкции
евросоюз
сергей лавров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай прокомментировал обострение отношений с Евросоюзом. По словам дипломата, к сожалению, все существовавшие ранее механизмы взаимодействия по сути разрушены самим Брюсселем, а очередные санкции еще более усугубили дело. В то же время партнерские связи у Москвы сохранились с отдельными государствами ЕС.В то же время при готовности Запада возобновить конструктивный диалог с Россией Москва настроена на сотрудничество, главное, чтобы оно было равноправным и продуктивных для всех участников. Подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, санкции, евросоюз, сергей лавров

Европа сама разрушила отношения с Россией — чем ответит Москва?

20:52 23.03.2021
2538
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай прокомментировал обострение отношений с Евросоюзом. По словам дипломата, к сожалению, все существовавшие ранее механизмы взаимодействия по сути разрушены самим Брюсселем, а очередные санкции еще более усугубили дело. В то же время партнерские связи у Москвы сохранились с отдельными государствами ЕС.
“Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией [у нас] отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя”.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
В то же время при готовности Запада возобновить конструктивный диалог с Россией Москва настроена на сотрудничество, главное, чтобы оно было равноправным и продуктивных для всех участников.
Подробнее смотрите в нашем видео.
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