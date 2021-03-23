Главное "светило" Каракалпакии: эффект от модернизации Тахиаташской ТЭС

Тахиаташскую ТЭС считают одной из жемчужин региона, во всяком случае в техническом и экономическом отношении. Наравне с музеем имени Савицкого это главный символ Каракалпакстана, она обеспечивает энергией почти треть республики.Основанная в середине XX века станция в последние четыре года переживает серьезную модернизацию. Были установлены новые газовые турбины, обновлено программное обеспечение и системы управления, повысилась эффективность расхода топлива и воды.Суммарная мощность ТЭС возросла с 730 МВт до 1 ГВт, а всего за 2020-й из Тахиаташа получено без малого 4 млрд киловатт/час энергии, при этом выбросы, к примеру, оксидов азота сократились в 3,5 раза, а валовый объем выделяемых вредных веществ — более чем в пять раз. Помимо энергетической и экономической пользы ТЭС, как и любое другое промышленное предприятие, влияет и на социальную обстановку в регионе. Благодаря возросшим мощностям появилось 100 дополнительных рабочих мест.О первых итогах масштабного обновления энергетического флагмана Узбекистана смотрите в нашей инфографике.
Одна из крупнейших тепловых электростанций Узбекистана получила новейшее оборудование и дополнительные мощности. Это позволило не только повысить выработку электроэнергии, но и сделать ее производство более экологичным.
Тахиаташскую ТЭС считают одной из жемчужин региона, во всяком случае в техническом и экономическом отношении. Наравне с музеем имени Савицкого это главный символ Каракалпакстана, она обеспечивает энергией почти треть республики.
Основанная в середине XX века станция в последние четыре года переживает серьезную модернизацию. Были установлены новые газовые турбины, обновлено программное обеспечение и системы управления, повысилась эффективность расхода топлива и воды.
Суммарная мощность ТЭС возросла с 730 МВт до 1 ГВт, а всего за 2020-й из Тахиаташа получено без малого 4 млрд киловатт/час энергии, при этом выбросы, к примеру, оксидов азота сократились в 3,5 раза, а валовый объем выделяемых вредных веществ — более чем в пять раз.
Помимо энергетической и экономической пользы ТЭС, как и любое другое промышленное предприятие, влияет и на социальную обстановку в регионе. Благодаря возросшим мощностям появилось 100 дополнительных рабочих мест.
О первых итогах масштабного обновления энергетического флагмана Узбекистана смотрите в нашей инфографике.