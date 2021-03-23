Госорганы Узбекистана перестанут требовать у населения 18 документов

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане отменяется требование у населения и предпринимателей 18 видов документов и сведений, сообщает Минюст.Уполномоченные государственные органы смогут самостоятельно получить их через платформу "Электронное правительство".Также в Минюст сообщили, что с 1 июня биометрический загранпаспорт можно будет получить в любом отделе миграции и оформления гражданства в Узбекистане.С 1 июня внедряется система одновременной выдачи идентификационной ID-карты лицам, достигшим 16 лет, их постановки на учет в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщика, а также в накопительной пенсионной системе.Подробнее - читайте полный текст документа.
С 1 июня биометрический загранпаспорт можно будет получить в любом отделе миграции и оформления гражданства.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане отменяется требование у населения и предпринимателей 18 видов документов и сведений, сообщает Минюст.
Уполномоченные государственные органы смогут самостоятельно получить их через платформу "Электронное правительство".
"При осуществлении нотариальных действий, все сведения касательно ЗАГС получаются самостоятельно через информационную систему без истребования лишних сведений у граждан", - говорится в сообщении.
Также в Минюст сообщили, что с 1 июня биометрический загранпаспорт можно будет получить в любом отделе миграции и оформления гражданства в Узбекистане.
С 1 июня внедряется система одновременной выдачи идентификационной ID-карты лицам, достигшим 16 лет, их постановки на учет в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщика, а также в накопительной пенсионной системе.