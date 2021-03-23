https://uz.sputniknews.ru/20210323/gosorgany-uzbekistana-perestanut-trebovat-u-naseleniya-18-dokumentov-17919974.html

Госорганы Узбекистана перестанут требовать у населения 18 документов

Госорганы Узбекистана перестанут требовать у населения 18 документов

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане отменяется требование у населения и предпринимателей 18 видов документов и сведений, сообщает Минюст.

2021-03-23T21:34+0500

2021-03-23T21:34+0500

2021-03-23T21:34+0500

общество

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане отменяется требование у населения и предпринимателей 18 видов документов и сведений, сообщает Минюст.Уполномоченные государственные органы смогут самостоятельно получить их через платформу "Электронное правительство".Также в Минюст сообщили, что с 1 июня биометрический загранпаспорт можно будет получить в любом отделе миграции и оформления гражданства в Узбекистане.С 1 июня внедряется система одновременной выдачи идентификационной ID-карты лицам, достигшим 16 лет, их постановки на учет в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщика, а также в накопительной пенсионной системе.Подробнее - читайте полный текст документа.

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