Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html
Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T11:28+0500
2021-03-23T11:28+0500
2021-03-23T12:14+0500
общество
кинотеатр
онлайн-аукцион
аукцион
ташкент
узбекистан
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/964/12/9641202_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_9d6e8fdacd73ac1ae2d907b248257799.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду, гласят данные E-auksion, пишет Spot.uz.Здание сдано в аренду на пять лет. У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.Стартовая цена составляла 768 млн сумов за один год аренды, но в ходе торгов стоимость выросла до 17,17 миллиарда сумов — именно за такую сумму лот приобрело ООО Lucky Cinema Group.Напомним, ранее Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района продало на аукционе два ресторана Caravan Group из-за долгов.
/20210317/dva-uzbekskikh-restorana-caravan-group-zakryli-iz-za-dolgov-17816920.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/964/12/9641202_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_e5ada953d2e337c7aeb144de4d902d7e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кинотеатр, онлайн-аукцион, аукцион, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан
Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет 11:28 23.03.2021 (обновлено: 12:14 23.03.2021)
У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik.
Известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду, гласят данные E-auksion, пишет
Spot.uz.
Здание сдано в аренду на пять лет. У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.
"В лот вошли 1192,8 кв. м кинозалов, 600 кв. м площади для внешней рекламы, 230 кв. м для общественного питания и 114 кв. м для розничной торговли", — говорится в сообщении.
Стартовая цена составляла 768 млн сумов за один год аренды, но в ходе торгов стоимость выросла до 17,17 миллиарда сумов — именно за такую сумму лот приобрело ООО Lucky Cinema Group.
Напомним, ранее Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района продало на аукционе два ресторана Caravan Group из-за долгов.