https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html

Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет

Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет

У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T11:28+0500

2021-03-23T11:28+0500

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общество

кинотеатр

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аукцион

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду, гласят данные E-auksion, пишет Spot.uz.Здание сдано в аренду на пять лет. У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.Стартовая цена составляла 768 млн сумов за один год аренды, но в ходе торгов стоимость выросла до 17,17 миллиарда сумов — именно за такую сумму лот приобрело ООО Lucky Cinema Group.Напомним, ранее Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района продало на аукционе два ресторана Caravan Group из-за долгов.

/20210317/dva-uzbekskikh-restorana-caravan-group-zakryli-iz-za-dolgov-17816920.html

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