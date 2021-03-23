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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html
Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T11:28+0500
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общество
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онлайн-аукцион
аукцион
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду, гласят данные E-auksion, пишет Spot.uz.Здание сдано в аренду на пять лет. У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.Стартовая цена составляла 768 млн сумов за один год аренды, но в ходе торгов стоимость выросла до 17,17 миллиарда сумов — именно за такую сумму лот приобрело ООО Lucky Cinema Group.Напомним, ранее Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района продало на аукционе два ресторана Caravan Group из-за долгов.
/20210317/dva-uzbekskikh-restorana-caravan-group-zakryli-iz-za-dolgov-17816920.html
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кинотеатр, онлайн-аукцион, аукцион, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет

11:28 23.03.2021 (обновлено: 12:14 23.03.2021)
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© Sputnik / В. КовреинЗрительный зал в ташкентском Доме кино.
Зрительный зал в ташкентском Доме кино. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / В. Ковреин
У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду, гласят данные E-auksion, пишет Spot.uz.
Здание сдано в аренду на пять лет. У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.

"В лот вошли 1192,8 кв. м кинозалов, 600 кв. м площади для внешней рекламы, 230 кв. м для общественного питания и 114 кв. м для розничной торговли", — говорится в сообщении.

Стартовая цена составляла 768 млн сумов за один год аренды, но в ходе торгов стоимость выросла до 17,17 миллиарда сумов — именно за такую сумму лот приобрело ООО Lucky Cinema Group.
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Общество
Два узбекских ресторана Caravan Group закрыли из-за долгов
17 Марта, 19:46
9779
Напомним, ранее Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района продало на аукционе два ресторана Caravan Group из-за долгов.
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