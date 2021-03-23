https://uz.sputniknews.ru/20210323/kak-u-sebya-vyyavit-obrazovanie-trombov--dva-glavnykh-zvonochka-17905356.html

Как у себя выявить образование тромбов — два главных "звоночка"

Как у себя выявить образование тромбов — два главных "звоночка"

Важно знать, что тромбоз может дать о себе знать в любом возрасте. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T14:45+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Определить наличие тромбоза без помощи врача можно. Для этого нужно знать о симптомах, на которые следует обратить внимание.Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о причинах повышенного тромбообразования и также о "звоночках", которые на него указывают.Сперва важно знать, что тромбоз в правой или левой коронарной артериях или их ветвях по ощущениям может напоминать инфаркт миокарда.В большинстве случаев человек чувствует сдавливание в груди, боль или жжение. Также может появиться явная боль в ноге или, например, руке. Это можно объяснить тем, что тромб оказывается в артерии и как бы блокирует имеющиеся в ней "пробелы". В результате нарушается кровяной поток и насыщение его кислородом. Отсюда и боль.Хорошев обратил внимание, что тромбоз может появиться как у взрослого организма, так и у молодого.

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