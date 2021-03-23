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Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"
Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"
Экономика Японии недосчитается больше миллиарда долларов из-за решения провести Олимпиаду-2021 без иностранных гостей. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
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А ведь именно на них делается ставка при организации подобных масштабных мероприятий. Многие местные жители сходятся во мнении, что тратить сейчас огромные деньги на Олимпиаду — не самое рациональное решение, учитывая тот урон, что нанесла пандемия экономике страны.К настоящему моменту за отмену Игр выступило более 39% японцев. Подробности — в видеосюжете.
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видео, мультимедиа, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, япония

Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"

11:33 23.03.2021 (обновлено: 12:16 23.03.2021)
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Экономика Японии недосчитается больше миллиарда долларов из-за решения провести Олимпиаду-2021 без иностранных гостей.
А ведь именно на них делается ставка при организации подобных масштабных мероприятий.

Япония рассчитывала, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр привлечет многочисленных туристов, однако теперь встает вопрос: а стоит ли тогда оно того?

Многие местные жители сходятся во мнении, что тратить сейчас огромные деньги на Олимпиаду — не самое рациональное решение, учитывая тот урон, что нанесла пандемия экономике страны.
К настоящему моменту за отмену Игр выступило более 39% японцев.
Подробности — в видеосюжете.
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