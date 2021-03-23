https://uz.sputniknews.ru/20210323/khotyat-li-yapontsy-olimpiadu-2021-okazyvaetsya-est-paru-no-17898585.html

Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"

Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"

Экономика Японии недосчитается больше миллиарда долларов из-за решения провести Олимпиаду-2021 без иностранных гостей. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T11:33+0500

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А ведь именно на них делается ставка при организации подобных масштабных мероприятий. Многие местные жители сходятся во мнении, что тратить сейчас огромные деньги на Олимпиаду — не самое рациональное решение, учитывая тот урон, что нанесла пандемия экономике страны.К настоящему моменту за отмену Игр выступило более 39% японцев. Подробности — в видеосюжете.

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видео, мультимедиа, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, япония