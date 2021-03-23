Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210323/khotyat-li-yapontsy-olimpiadu-2021-okazyvaetsya-est-paru-no-17898585.html
Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"
Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"
Экономика Японии недосчитается больше миллиарда долларов из-за решения провести Олимпиаду-2021 без иностранных гостей. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T11:33+0500
2021-03-23T11:33+0500
2021-03-23T12:16+0500
видео
мультимедиа
олимпийские игры в токио
олимпиада-2020
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17896396_20:0:687:375_1920x0_80_0_0_b0b91b80078ef18cfd1efaee95fd694e.jpg
А ведь именно на них делается ставка при организации подобных масштабных мероприятий. Многие местные жители сходятся во мнении, что тратить сейчас огромные деньги на Олимпиаду — не самое рациональное решение, учитывая тот урон, что нанесла пандемия экономике страны.К настоящему моменту за отмену Игр выступило более 39% японцев. Подробности — в видеосюжете.
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17896396_103:0:603:375_1920x0_80_0_0_602400a7a1aeafc699d0c7d7c4b0cf87.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, япония
Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но" 11:33 23.03.2021 (обновлено: 12:16 23.03.2021)
Экономика Японии недосчитается больше миллиарда долларов из-за решения провести Олимпиаду-2021 без иностранных гостей.
А ведь именно на них делается ставка при организации подобных масштабных мероприятий.
Япония рассчитывала, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр привлечет многочисленных туристов, однако теперь встает вопрос: а стоит ли тогда оно того?
Многие местные жители сходятся во мнении, что тратить сейчас огромные деньги на Олимпиаду — не самое рациональное решение, учитывая тот урон, что нанесла пандемия экономике страны.
К настоящему моменту за отмену Игр выступило более 39% японцев.
Подробности — в видеосюжете.