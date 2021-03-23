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Происшествия
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Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
На дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T17:17+0500
2021-03-23T17:21+0500
происшествия
дтп
андижан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Андижане произошло массовое ДТП. Жертв, к счастью, нет. За медицинской помощью обратился лишь один из водителей. О деталях происшествия сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана. Авария с участием четырех автомобилей произошла 23 марта примерно в 11.30 напротив здания местного автосервиса на улице Янги Уш в Андижане. На дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.Сейчас сотрудники УБДД УКД ОВД Андижана выясняют причины масштабного ДТП.В ноябре прошлого года на трассе Навои-Зарафшан произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, пострадали 16 человек.Всего в аварию попали 3 грузовика и 8 легковых автомобилей.
/20190430/Massovoe-DTP-v-Tashkente-avtomobili-vsmyatku-11396853.html
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дтп, андижан

Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины

17:17 23.03.2021 (обновлено: 17:21 23.03.2021)
438
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗнак Стоп
Знак Стоп - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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На дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Андижане произошло массовое ДТП. Жертв, к счастью, нет. За медицинской помощью обратился лишь один из водителей. О деталях происшествия сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.
Авария с участием четырех автомобилей произошла 23 марта примерно в 11.30 напротив здания местного автосервиса на улице Янги Уш в Андижане. На дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.
Сейчас сотрудники УБДД УКД ОВД Андижана выясняют причины масштабного ДТП.
Авария произошла 29 апреля в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2019
Массовое ДТП в Ташкенте: автомобили всмятку
30 апреля 2019, 18:00
1873
В ноябре прошлого года на трассе Навои-Зарафшан произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, пострадали 16 человек.
Всего в аварию попали 3 грузовика и 8 легковых автомобилей.
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