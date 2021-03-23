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Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины

Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины

На дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

дтп

андижан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Андижане произошло массовое ДТП. Жертв, к счастью, нет. За медицинской помощью обратился лишь один из водителей. О деталях происшествия сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана. Авария с участием четырех автомобилей произошла 23 марта примерно в 11.30 напротив здания местного автосервиса на улице Янги Уш в Андижане. На дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.Сейчас сотрудники УБДД УКД ОВД Андижана выясняют причины масштабного ДТП.В ноябре прошлого года на трассе Навои-Зарафшан произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, пострадали 16 человек.Всего в аварию попали 3 грузовика и 8 легковых автомобилей.

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