https://uz.sputniknews.ru/20210323/mezhdunarodnye-konsultanty-otsenili-uroven-sotrudnichestva-uzbekistana-i-es-17911185.html

Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС

Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС

Глава республики во вторник встретился в Ташкенте с Альфредом Гузенбауэром, Александром Квасьневским и Штефаном Фюле. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T18:33+0500

2021-03-23T18:33+0500

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евросоюз

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и Европейского союза находится на высоком уровне, считают международные консультанты Альфред Гузенбауэр, Александр Квасьневский и Штефан Фюле.Во вторник их принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, об итогах встречи рассказали в его пресс-службе.Как отмечается в публикации, гости полностью поддержали проводимые в стране преобразования.Для наращивания взаимодействия республики со странами ЕС появляются новые возможности, отметили консультанты."Был подтвержден приоритетный характер вопросов сохранения современного высокого уровня сотрудничества Узбекистана с ЕС, <...> скорейшего принятия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также поддержки вступления Узбекистана в ВТО", — рассказали в пресс-службе.Альфред Гузенбауэр — учредитель консалтинговой компании Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung. В 2000-х был федеральным канцлером Австрии. Глава фонда Amicus Europae Александр Квасьневский занимал пост президента Польши. Штефан Фюле, ныне советник компании CITIC Europe Holdings, в свое время был комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства.

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евросоюз, шавкат мирзиёев