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https://uz.sputniknews.ru/20210323/mezhdunarodnye-konsultanty-otsenili-uroven-sotrudnichestva-uzbekistana-i-es-17911185.html
Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
Глава республики во вторник встретился в Ташкенте с Альфредом Гузенбауэром, Александром Квасьневским и Штефаном Фюле. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T18:33+0500
2021-03-23T18:43+0500
евросоюз
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и Европейского союза находится на высоком уровне, считают международные консультанты Альфред Гузенбауэр, Александр Квасьневский и Штефан Фюле.Во вторник их принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, об итогах встречи рассказали в его пресс-службе.Как отмечается в публикации, гости полностью поддержали проводимые в стране преобразования.Для наращивания взаимодействия республики со странами ЕС появляются новые возможности, отметили консультанты."Был подтвержден приоритетный характер вопросов сохранения современного высокого уровня сотрудничества Узбекистана с ЕС, &lt;...&gt; скорейшего принятия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также поддержки вступления Узбекистана в ВТО", — рассказали в пресс-службе.Альфред Гузенбауэр — учредитель консалтинговой компании Gusenbauer Projektentwicklung &amp; Beteiligung. В 2000-х был федеральным канцлером Австрии. Глава фонда Amicus Europae Александр Квасьневский занимал пост президента Польши. Штефан Фюле, ныне советник компании CITIC Europe Holdings, в свое время был комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства.
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евросоюз, шавкат мирзиёев

Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС

18:33 23.03.2021 (обновлено: 18:43 23.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 марта принял группу международных консультантов – Альфреда Гузенбауэра, Александра Квасьневского и Штефана Фюле
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 марта принял группу международных консультантов – Альфреда Гузенбауэра, Александра Квасьневского и Штефана Фюле - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики во вторник встретился в Ташкенте с Альфредом Гузенбауэром, Александром Квасьневским и Штефаном Фюле.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и Европейского союза находится на высоком уровне, считают международные консультанты Альфред Гузенбауэр, Александр Квасьневский и Штефан Фюле.
Во вторник их принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, об итогах встречи рассказали в его пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГруппа международных консультантов — Альфред Гузенбауэр, Александр Квасьневский и Штефан Фюле
Группа международных консультантов — Альфред Гузенбауэр, Александр Квасьневский и Штефан Фюле - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Группа международных консультантов — Альфред Гузенбауэр, Александр Квасьневский и Штефан Фюле
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечается в публикации, гости полностью поддержали проводимые в стране преобразования.

Особое внимание было обращено на повышение прозрачности и улучшение инвестиционного климата, широкое внедрение рыночных механизмов и формирование конкурентной среды, развитие банковско-финансового сектора и рынка капитала.

Для наращивания взаимодействия республики со странами ЕС появляются новые возможности, отметили консультанты.
"Был подтвержден приоритетный характер вопросов сохранения современного высокого уровня сотрудничества Узбекистана с ЕС, <...> скорейшего принятия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также поддержки вступления Узбекистана в ВТО", — рассказали в пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял группу международных консультантов — Альфреда Гузенбауэра, Александра Квасьневского и Штефана Фюле
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял группу международных консультантов — Альфреда Гузенбауэра, Александра Квасьневского и Штефана Фюле - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял группу международных консультантов — Альфреда Гузенбауэра, Александра Квасьневского и Штефана Фюле
© Пресс-служба президента Узбекистана
Альфред Гузенбауэр — учредитель консалтинговой компании Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung. В 2000-х был федеральным канцлером Австрии.
Глава фонда Amicus Europae Александр Квасьневский занимал пост президента Польши.
Штефан Фюле, ныне советник компании CITIC Europe Holdings, в свое время был комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства.
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