Минздрав начал работу в новом здании

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Центральный аппарат Министерства здравоохранения переехал в новое полностью отремонтированное здание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что корпус госструктуры был также оснащен всем необходимым современным оборудованием. Ранее на видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзиёева, которая прошла в ноябре прошлого года, был рассмотрен вопрос несоответствия здания министерства современным требованиям. В ходе мероприятия поступило предложение отдать в ведение Минздрава здание, ранее принадлежавшее Министерству сельского и водного хозяйства.
Отмечается, что корпус госструктуры был также оснащен всем необходимым современным оборудованием.
Ранее на видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзиёева, которая прошла в ноябре прошлого года, был рассмотрен вопрос несоответствия здания министерства современным требованиям. В ходе мероприятия поступило предложение отдать в ведение Минздрава здание, ранее принадлежавшее Министерству сельского и водного хозяйства.