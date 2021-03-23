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https://uz.sputniknews.ru/20210323/minzdrav-nachal-rabotu-v-novom-zdanii-17907202.html
Минздрав начал работу в новом здании
Минздрав начал работу в новом здании
Корпус министерства полностью оснащен современным оборудованием. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T15:23+0500
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общество
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Центральный аппарат Министерства здравоохранения переехал в новое полностью отремонтированное здание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что корпус госструктуры был также оснащен всем необходимым современным оборудованием. Ранее на видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзиёева, которая прошла в ноябре прошлого года, был рассмотрен вопрос несоответствия здания министерства современным требованиям. В ходе мероприятия поступило предложение отдать в ведение Минздрава здание, ранее принадлежавшее Министерству сельского и водного хозяйства.
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минздрав узбекистана

Минздрав начал работу в новом здании

15:23 23.03.2021 (обновлено: 15:25 23.03.2021)
793
© Минздрав УзбекистанаНовое здание Министерства здравоохранения Узбекистана
Новое здание Министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Минздрав Узбекистана
Корпус министерства полностью оснащен современным оборудованием.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Центральный аппарат Министерства здравоохранения переехал в новое полностью отремонтированное здание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
© Минздрав УзбекистанаКонференц-зал Минздрава Узбекистана
Конференц-зал Минздрава Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Конференц-зал Минздрава Узбекистана
© Минздрав Узбекистана
Отмечается, что корпус госструктуры был также оснащен всем необходимым современным оборудованием.
Ранее на видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзиёева, которая прошла в ноябре прошлого года, был рассмотрен вопрос несоответствия здания министерства современным требованиям. В ходе мероприятия поступило предложение отдать в ведение Минздрава здание, ранее принадлежавшее Министерству сельского и водного хозяйства.
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