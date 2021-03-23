https://uz.sputniknews.ru/20210323/minzdrav-nachal-rabotu-v-novom-zdanii-17907202.html

Минздрав начал работу в новом здании

Минздрав начал работу в новом здании

Корпус министерства полностью оснащен современным оборудованием. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T15:23+0500

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общество

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Центральный аппарат Министерства здравоохранения переехал в новое полностью отремонтированное здание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что корпус госструктуры был также оснащен всем необходимым современным оборудованием. Ранее на видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзиёева, которая прошла в ноябре прошлого года, был рассмотрен вопрос несоответствия здания министерства современным требованиям. В ходе мероприятия поступило предложение отдать в ведение Минздрава здание, ранее принадлежавшее Министерству сельского и водного хозяйства.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

минздрав узбекистана