Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210323/moskvichey-k-kontsu-goda-perevedut-na-elektronnye-pasporta--bumazhnye-unichtozhat-17908288.html
Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
Жители остальных российских регионов смогут перейти на новую систему не позднее 1 июля 2023 года. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T16:04+0500
2021-03-23T16:04+0500
2021-03-23T16:40+0500
россия
граждане
отпечатки пальцев
паспорт
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/68/13496872_0:6:3005:1696_1920x0_80_0_0_54c3cf3d7fcfa56bd06438cf36af721e.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия постепенно переходит на электронные паспорта. Первыми на себе опробуют технологию москвичи. Выдавать новый тип документов начнут уже в декабре этого года, следует из проекта указа президента РФ.Пока на электронные паспорта переведут только жителей столицы. Остальные россияне получат такую возможность "по мере технической готовности" и не позднее 1 июля 2023-го.Что из себя будет представлять e-паспорт: это пластиковая карточка вроде той, что выдают водителям авто или в банках.В этой карточке будет содержаться информация о личности человека, его биометрические данные, подпись, фото и иные сведения.Теперь главный вопрос: какая судьба ждет бумажные носители? Их попросту упразднят, и они станут недействительными.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/68/13496872_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_5f6de10682011f58c499a7eb3cdd9748.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
граждане, отпечатки пальцев, паспорт, москва
Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта 16:04 23.03.2021 (обновлено: 16:40 23.03.2021)
Жители остальных российских регионов смогут перейти на новую систему не позднее 1 июля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия постепенно переходит на электронные паспорта. Первыми на себе опробуют технологию москвичи.
Выдавать новый тип документов начнут уже в декабре этого года, следует из
проекта указа
президента РФ.
Пока на электронные паспорта переведут только жителей столицы. Остальные россияне получат такую возможность "по мере технической готовности" и не позднее 1 июля 2023-го.
это пластиковая карточка вроде той, что выдают водителям авто или в банках. Что из себя будет представлять e-паспорт:
В этой карточке будет содержаться информация о личности человека, его биометрические данные, подпись, фото и иные сведения.
Причем если гражданин активирует в МФЦ мобильное приложение, то он сможет спокойно оставить пластиковую карту дома, ведь все данные отразятся в телефоне.
Теперь главный вопрос: какая судьба ждет бумажные носители? Их попросту упразднят, и они станут недействительными.