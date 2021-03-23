https://uz.sputniknews.ru/20210323/moskvichey-k-kontsu-goda-perevedut-na-elektronnye-pasporta--bumazhnye-unichtozhat-17908288.html

Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта

Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта

Жители остальных российских регионов смогут перейти на новую систему не позднее 1 июля 2023 года. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T16:04+0500

2021-03-23T16:04+0500

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россия

граждане

отпечатки пальцев

паспорт

москва

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия постепенно переходит на электронные паспорта. Первыми на себе опробуют технологию москвичи. Выдавать новый тип документов начнут уже в декабре этого года, следует из проекта указа президента РФ.Пока на электронные паспорта переведут только жителей столицы. Остальные россияне получат такую возможность "по мере технической готовности" и не позднее 1 июля 2023-го.Что из себя будет представлять e-паспорт: это пластиковая карточка вроде той, что выдают водителям авто или в банках.В этой карточке будет содержаться информация о личности человека, его биометрические данные, подпись, фото и иные сведения.Теперь главный вопрос: какая судьба ждет бумажные носители? Их попросту упразднят, и они станут недействительными.

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граждане, отпечатки пальцев, паспорт, москва