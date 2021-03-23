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https://uz.sputniknews.ru/20210323/moskvichey-k-kontsu-goda-perevedut-na-elektronnye-pasporta--bumazhnye-unichtozhat-17908288.html
Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
Жители остальных российских регионов смогут перейти на новую систему не позднее 1 июля 2023 года. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T16:04+0500
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россия
граждане
отпечатки пальцев
паспорт
москва
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия постепенно переходит на электронные паспорта. Первыми на себе опробуют технологию москвичи. Выдавать новый тип документов начнут уже в декабре этого года, следует из проекта указа президента РФ.Пока на электронные паспорта переведут только жителей столицы. Остальные россияне получат такую возможность "по мере технической готовности" и не позднее 1 июля 2023-го.Что из себя будет представлять e-паспорт: это пластиковая карточка вроде той, что выдают водителям авто или в банках.В этой карточке будет содержаться информация о личности человека, его биометрические данные, подпись, фото и иные сведения.Теперь главный вопрос: какая судьба ждет бумажные носители? Их попросту упразднят, и они станут недействительными.
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граждане, отпечатки пальцев, паспорт, москва

Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта

16:04 23.03.2021 (обновлено: 16:40 23.03.2021)
369
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Жители остальных российских регионов смогут перейти на новую систему не позднее 1 июля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия постепенно переходит на электронные паспорта. Первыми на себе опробуют технологию москвичи.
Выдавать новый тип документов начнут уже в декабре этого года, следует из проекта указа президента РФ.
Пока на электронные паспорта переведут только жителей столицы. Остальные россияне получат такую возможность "по мере технической готовности" и не позднее 1 июля 2023-го.
Что из себя будет представлять e-паспорт: это пластиковая карточка вроде той, что выдают водителям авто или в банках.
В этой карточке будет содержаться информация о личности человека, его биометрические данные, подпись, фото и иные сведения.
Причем если гражданин активирует в МФЦ мобильное приложение, то он сможет спокойно оставить пластиковую карту дома, ведь все данные отразятся в телефоне.
Теперь главный вопрос: какая судьба ждет бумажные носители? Их попросту упразднят, и они станут недействительными.
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