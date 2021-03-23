https://uz.sputniknews.ru/20210323/mukambar-rakhimova-otmechaet-80-letniy-yubiley-17895341.html

Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей

Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей

В 2002 году актриса была удостоена звания "Народная артистка Узбекистана". 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбеккино

юбилей

актриса

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Народная артистка Узбекистана Мукамбар Рахимова отмечает свой 80-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". Актриса родилась в 1941 году в Ташкенте. Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт по направлению "актерское мастерство", а затем обучалась в этом же вузе на факультете режиссуры. Рахимова пришла на киностудию "Узбекфильм" в 1964-м. По информации национального киноагентства, талантливая артистка с 13 лет принимала участие в дубляжах, телепередачах, а также в радиожурналах "Друзья", "Улыбка", "Соотечественник", "Хорошее настроение". К тому же она является режиссером радиопостановок "Интилганга толе йор", "Айолпараст", "Гувохсиз сухбат", "Номаълум аёл мактуби", "Қасоскорнинг олтин боши". В 2002 году Мукамбар Рахимова была удостоена звания "Народная артистка Узбекистана". За свою творческую карьеру актриса получила множество орденов, медалей и различных наград.

/20210310/narodnaya-artistka-uzbekistana-tuti-yusupova-otmechaet-yubiley-17480810.html

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узбеккино, юбилей, актриса