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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/mukambar-rakhimova-otmechaet-80-letniy-yubiley-17895341.html
Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей
Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей
В 2002 году актриса была удостоена звания "Народная артистка Узбекистана". 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T10:01+0500
2021-03-23T10:05+0500
общество
узбеккино
юбилей
актриса
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Народная артистка Узбекистана Мукамбар Рахимова отмечает свой 80-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". Актриса родилась в 1941 году в Ташкенте. Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт по направлению "актерское мастерство", а затем обучалась в этом же вузе на факультете режиссуры. Рахимова пришла на киностудию "Узбекфильм" в 1964-м. По информации национального киноагентства, талантливая артистка с 13 лет принимала участие в дубляжах, телепередачах, а также в радиожурналах "Друзья", "Улыбка", "Соотечественник", "Хорошее настроение". К тому же она является режиссером радиопостановок "Интилганга толе йор", "Айолпараст", "Гувохсиз сухбат", "Номаълум аёл мактуби", "Қасоскорнинг олтин боши". В 2002 году Мукамбар Рахимова была удостоена звания "Народная артистка Узбекистана". За свою творческую карьеру актриса получила множество орденов, медалей и различных наград.
/20210310/narodnaya-artistka-uzbekistana-tuti-yusupova-otmechaet-yubiley-17480810.html
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узбеккино, юбилей, актриса

Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей

10:01 23.03.2021 (обновлено: 10:05 23.03.2021)
1120
© НА "Узбеккино"Народная артистка Узбекистана Мукамбар Рахимова
Народная артистка Узбекистана Мукамбар Рахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© НА "Узбеккино"
В 2002 году актриса была удостоена звания "Народная артистка Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Народная артистка Узбекистана Мукамбар Рахимова отмечает свой 80-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Актриса родилась в 1941 году в Ташкенте. Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт по направлению "актерское мастерство", а затем обучалась в этом же вузе на факультете режиссуры. Рахимова пришла на киностудию "Узбекфильм" в 1964-м.
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Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова отмечает юбилей
10 Марта, 09:41
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По информации национального киноагентства, талантливая артистка с 13 лет принимала участие в дубляжах, телепередачах, а также в радиожурналах "Друзья", "Улыбка", "Соотечественник", "Хорошее настроение".

Мукамбар Рахимова снялась в таких фильмах, как "Оловли йўллар", "Ёлғиз ёдгорим", "Лайлак келди, ёз бўлди", "Ой бориб, омон қайт".

К тому же она является режиссером радиопостановок "Интилганга толе йор", "Айолпараст", "Гувохсиз сухбат", "Номаълум аёл мактуби", "Қасоскорнинг олтин боши".
В 2002 году Мукамбар Рахимова была удостоена звания "Народная артистка Узбекистана". За свою творческую карьеру актриса получила множество орденов, медалей и различных наград.
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