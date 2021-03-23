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https://uz.sputniknews.ru/20210323/na-sputnike-saturna-mozhet-skoro-zaroditsya-zhizn-17908671.html
На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
Сейчас в 100 километрах ниже поверхности спутника находится океан, однако его покрывает ледяная корка. Ученые считают, что жизнь начнет развиваться, как только... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T17:41+0500
2021-03-23T17:52+0500
планета
жизнь
космос
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Человечество уже давно изучает космос в инопланетных следов. Главный вопрос, на который ученые ищут ответ: действительно ли только Земля обитаема или есть и другие планеты, на которых есть что-то живое?Недавно бразильские ученые обнаружили, что один из крупнейших спутников Сатурна может стать пригодным для жизни, сообщает Science.Что же именно обнаружили исследователи? Они выяснили, что поверхность Титана будто бы обволакивают органические углеводороды. Также спутник покрыт ледяной коркой, под которой — целый океан.По данным специалистов, он располагается где-то в 100 километрах ниже уровня поверхности спутника.Тогда вода смешается с органикой из кратера и образуется теплый бассейн. Вероятно, он и станет местом зарождения жизни на спутнике, убеждены ученые.
/20201019/Uchenye-nashli-novye-priznaki-zhizni-na-Venere-15209324.html
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планета, жизнь, космос

На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь

17:41 23.03.2021 (обновлено: 17:52 23.03.2021)
486
© Foto : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)Снимок Сатурна, сделанный при помощи телескопа Хаббл
Снимок Сатурна, сделанный при помощи телескопа Хаббл - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Foto : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)
Сейчас в 100 километрах ниже поверхности спутника находится океан, однако его покрывает ледяная корка. Ученые считают, что жизнь начнет развиваться, как только эта корка будет пробита.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Человечество уже давно изучает космос в инопланетных следов.
Главный вопрос, на который ученые ищут ответ: действительно ли только Земля обитаема или есть и другие планеты, на которых есть что-то живое?
Недавно бразильские ученые обнаружили, что один из крупнейших спутников Сатурна может стать пригодным для жизни, сообщает Science.
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Что же именно обнаружили исследователи? Они выяснили, что поверхность Титана будто бы обволакивают органические углеводороды. Также спутник покрыт ледяной коркой, под которой — целый океан.
По данным специалистов, он располагается где-то в 100 километрах ниже уровня поверхности спутника.
Почему же этот космический объект мог бы стать обитаемым? Дело в том, что, скажем, пролетающему мимо астероиду не составит труда пробить эту ледяную корку.
Тогда вода смешается с органикой из кратера и образуется теплый бассейн.
Вероятно, он и станет местом зарождения жизни на спутнике, убеждены ученые.
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