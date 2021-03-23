https://uz.sputniknews.ru/20210323/na-sputnike-saturna-mozhet-skoro-zaroditsya-zhizn-17908671.html

На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь

На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь

Сейчас в 100 километрах ниже поверхности спутника находится океан, однако его покрывает ледяная корка. Ученые считают, что жизнь начнет развиваться, как только... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T17:41+0500

2021-03-23T17:41+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Человечество уже давно изучает космос в инопланетных следов. Главный вопрос, на который ученые ищут ответ: действительно ли только Земля обитаема или есть и другие планеты, на которых есть что-то живое?Недавно бразильские ученые обнаружили, что один из крупнейших спутников Сатурна может стать пригодным для жизни, сообщает Science.Что же именно обнаружили исследователи? Они выяснили, что поверхность Титана будто бы обволакивают органические углеводороды. Также спутник покрыт ледяной коркой, под которой — целый океан.По данным специалистов, он располагается где-то в 100 километрах ниже уровня поверхности спутника.Тогда вода смешается с органикой из кратера и образуется теплый бассейн. Вероятно, он и станет местом зарождения жизни на спутнике, убеждены ученые.

/20201019/Uchenye-nashli-novye-priznaki-zhizni-na-Venere-15209324.html

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