Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В настоящее время осуществляется второй из пяти этапов строительства Ташкентской надземной кольцевой линии метро. Проект реализуется совместно со специалистами из России, Турции и Германии. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители АО "Узбекистон темир йуллари" и специалисты УП Трест "Куприккурилиш". Участок пути будет простираться от рынка Куйлюк через ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу до нового Янгихаётского района. Надземная трасса соединит также улицу Ханабад в Зангиатинском районе Ташкентской области с Кипчакской улицей в Сергелийском районе столицы. На участке, протяженностью 15 километров, построят 9 станций.В работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства. Контроль за качеством выполнения строительных работ осуществляют специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также инспекции "Ўздавтемирйўлназорат".
В строительных работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В настоящее время осуществляется второй из пяти этапов строительства Ташкентской надземной кольцевой линии метро. Проект реализуется совместно со специалистами из России, Турции и Германии. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители АО "Узбекистон темир йуллари" и специалисты УП Трест "Куприккурилиш".
Участок пути будет простираться от рынка Куйлюк через ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу до нового Янгихаётского района. Надземная трасса соединит также улицу Ханабад в Зангиатинском районе Ташкентской области с Кипчакской улицей в Сергелийском районе столицы. На участке, протяженностью 15 километров, построят 9 станций.
В работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства.