https://uz.sputniknews.ru/20210323/nadzemnaya-liniya-metropolitena-soedinit-stolitsu-s-tashkentskoy-oblastyu--uty-17915450.html

Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ

Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ

В строительных работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T18:58+0500

2021-03-23T18:58+0500

2021-03-23T18:58+0500

общество

ташкентский метрополитен

строительство

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В настоящее время осуществляется второй из пяти этапов строительства Ташкентской надземной кольцевой линии метро. Проект реализуется совместно со специалистами из России, Турции и Германии. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители АО "Узбекистон темир йуллари" и специалисты УП Трест "Куприккурилиш". Участок пути будет простираться от рынка Куйлюк через ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу до нового Янгихаётского района. Надземная трасса соединит также улицу Ханабад в Зангиатинском районе Ташкентской области с Кипчакской улицей в Сергелийском районе столицы. На участке, протяженностью 15 километров, построят 9 станций.В работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства. Контроль за качеством выполнения строительных работ осуществляют специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также инспекции "Ўздавтемирйўлназорат".

/20201123/V-Tashkente-zarabotali-vestibyuli-8-ranee-zakrytykh-stantsiy-metropolitena-15461415.html

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ташкентский метрополитен, строительство, узбекистон темир йуллари