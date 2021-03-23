Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/nadzemnaya-liniya-metropolitena-soedinit-stolitsu-s-tashkentskoy-oblastyu--uty-17915450.html
Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ
Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ
В строительных работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T18:58+0500
2021-03-23T18:58+0500
общество
ташкентский метрополитен
строительство
узбекистон темир йуллари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14969894_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_5a7869d0708c167c62164a32c10a1995.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В настоящее время осуществляется второй из пяти этапов строительства Ташкентской надземной кольцевой линии метро. Проект реализуется совместно со специалистами из России, Турции и Германии. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители АО "Узбекистон темир йуллари" и специалисты УП Трест "Куприккурилиш". Участок пути будет простираться от рынка Куйлюк через ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу до нового Янгихаётского района. Надземная трасса соединит также улицу Ханабад в Зангиатинском районе Ташкентской области с Кипчакской улицей в Сергелийском районе столицы. На участке, протяженностью 15 километров, построят 9 станций.В работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства. Контроль за качеством выполнения строительных работ осуществляют специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также инспекции "Ўздавтемирйўлназорат".
/20201123/V-Tashkente-zarabotali-vestibyuli-8-ranee-zakrytykh-stantsiy-metropolitena-15461415.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14969894_58:0:965:680_1920x0_80_0_0_3d47860cd50f17cac975534158f95ce7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ташкентский метрополитен, строительство, узбекистон темир йуллари

Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ

18:58 23.03.2021
835
© Минтранс УзбекистанаСтроительство Сергелийской линии метро
Строительство Сергелийской линии метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Минтранс Узбекистана
В строительных работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В настоящее время осуществляется второй из пяти этапов строительства Ташкентской надземной кольцевой линии метро. Проект реализуется совместно со специалистами из России, Турции и Германии. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители АО "Узбекистон темир йуллари" и специалисты УП Трест "Куприккурилиш".
Участок пути будет простираться от рынка Куйлюк через ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу до нового Янгихаётского района. Надземная трасса соединит также улицу Ханабад в Зангиатинском районе Ташкентской области с Кипчакской улицей в Сергелийском районе столицы. На участке, протяженностью 15 километров, построят 9 станций.
В работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники, а также около 3500 инженеров и строителей. Все стройматериалы — отечественного производства.
Открытие участка метро Окружная - Селигерская - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2020
Общество
В Ташкенте заработали вестибюли 8 ранее закрытых станций метрополитена
23 ноября 2020, 13:27
590
Контроль за качеством выполнения строительных работ осуществляют специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также инспекции "Ўздавтемирйўлназорат".
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:41Главное "светило" Каракалпакии: эффект от модернизации Тахиаташской ТЭС
19:25Специалисты ЦА обсудят в Узбекистане вопросы сокращения безгражданства
19:11В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель
18:58Надземная линия метрополитена соединит столицу с Ташкентской областью — УТЙ
18:33Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
18:14В России изменят дизайн банкнот
18:12Актер Убайдулло Омон женился в свои 73
17:53Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
17:48В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
17:41На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
17:21Узбекистанка завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты в Казани
17:17Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
17:03Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
16:44Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
16:35Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
16:28Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину
16:08В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
16:04Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
15:41Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
15:40В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"