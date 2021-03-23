https://uz.sputniknews.ru/20210323/nyanyu-ubiytsu-bobokulovu-deportiruyut-iz-rossii-17893685.html

Няню-убийцу Бобокулову депортируют из России

Няню-убийцу Бобокулову депортируют из России

В документе говорится, что сразу после того, как узбекистанка закончит лечение, она подлежит депортации. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T07:23+0500

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происшествия

няня

узбекистанка

депортация

няня-убийца

гюльчехра бобокулова

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. После окончания лечения няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова будет выслана за пределы России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.Еще в январе 2017 года Гульчехра Бобокулова была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.Напомним, жестокое убийство произошло в Москве в конце февраля 2016 года. Бобокулова дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу.Ее задержали у входа в столичное метро, где женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским. В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

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няня, узбекистанка, депортация, няня-убийца, гюльчехра бобокулова