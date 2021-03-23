Няню-убийцу Бобокулову депортируют из России

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. После окончания лечения няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова будет выслана за пределы России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.Еще в январе 2017 года Гульчехра Бобокулова была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.Напомним, жестокое убийство произошло в Москве в конце февраля 2016 года. Бобокулова дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу.Ее задержали у входа в столичное метро, где женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским. В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.
В документе говорится, что сразу после того, как узбекистанка закончит лечение, она подлежит депортации.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. После окончания лечения няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова будет выслана за пределы России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.
В документе говорится, что сразу после того, как узбекистанка закончит лечение, она подлежит депортации.
Еще в январе 2017 года Гульчехра Бобокулова была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.
Напомним, жестокое убийство произошло в Москве в конце февраля 2016 года. Бобокулова дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу.
Ее задержали у входа в столичное метро, где женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским. В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.