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https://uz.sputniknews.ru/20210323/nyanyu-ubiytsu-bobokulovu-deportiruyut-iz-rossii-17893685.html
Няню-убийцу Бобокулову депортируют из России
Няню-убийцу Бобокулову депортируют из России
В документе говорится, что сразу после того, как узбекистанка закончит лечение, она подлежит депортации. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T07:23+0500
2021-03-23T12:11+0500
происшествия
няня
узбекистанка
депортация
няня-убийца
гюльчехра бобокулова
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. После окончания лечения няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова будет выслана за пределы России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.Еще в январе 2017 года Гульчехра Бобокулова была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.Напомним, жестокое убийство произошло в Москве в конце февраля 2016 года. Бобокулова дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу.Ее задержали у входа в столичное метро, где женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским. В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.
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няня, узбекистанка, депортация, няня-убийца, гюльчехра бобокулова

Няню-убийцу Бобокулову депортируют из России

07:23 23.03.2021 (обновлено: 12:11 23.03.2021)
1452
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте Г. Бобокуловой
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Г. Бобокуловой - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Г. Бобокуловой
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В документе говорится, что сразу после того, как узбекистанка закончит лечение, она подлежит депортации.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. После окончания лечения няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова будет выслана за пределы России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.
В документе говорится, что сразу после того, как узбекистанка закончит лечение, она подлежит депортации.
Еще в январе 2017 года Гульчехра Бобокулова была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.
Напомним, жестокое убийство произошло в Москве в конце февраля 2016 года. Бобокулова дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу.
Няня Гульчехра Бобокулова - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2017
Няня-убийца направлена на лечение с интенсивным наблюдением
23 Января 2017, 17:35
438
Ее задержали у входа в столичное метро, где женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским. В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.
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