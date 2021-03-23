Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане отменяется практика выставления государственных акций на республиканской фондовой бирже "Тошкент" лишь через одного брокера — "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi".Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами.Такое монопольное положение препятствовало созданию равных условий для профессиональных инвестиционных посредников, работающих на республиканском фондовом рынке. Теперь в процессе выставления и продажи будет проводиться конкурс по привлечению профессиональных инвестиционных посредников (брокеров). В нем могут беспрепятственно участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника, действующих в республике. Что это даст? Это обеспечит открытость и прозрачность приватизации государственного имущества.В целях ускорения привлечения частных инвестиций в экономику начата практика внедрения современных методов приватизации госактивов с привлечением международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов.Постановлением президента определены госактивы, которые выставляются на публичные торги и реализуются на основе отбора наилучших предложений без проведения экспертизы заключаемых с ними договоров. Меры коснутся более чем двух тысяч госактивов, из которых выставляются на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости.
Теперь в процессе выставления и продажи будет проводиться конкурс по привлечению профессиональных инвестиционных посредников (брокеров). В нем могут беспрепятственно участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника, действующих в республике.
Что это даст? Это обеспечит открытость и прозрачность приватизации государственного имущества.
При определении победителей конкурса будут учитываться опыт брокеров на фондовом рынке, их финансовое положение, тарифы посреднических услуг, проводимая работа по пропаганде и другие.
В целях ускорения привлечения частных инвестиций в экономику начата практика внедрения современных методов приватизации госактивов с привлечением международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов.
Постановлением президента определены госактивы, которые выставляются на публичные торги и реализуются на основе отбора наилучших предложений без проведения экспертизы заключаемых с ними договоров.
Меры коснутся более чем двух тысяч госактивов, из которых выставляются на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости.