https://uz.sputniknews.ru/20210323/otmenena-monopoliya-pri-vystavlenii-na-prodazhu-gospaketov-aktsiy-17900310.html

Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций

Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций

В конкурсе теперь смогут участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T12:24+0500

2021-03-23T12:24+0500

2021-03-23T12:24+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане отменяется практика выставления государственных акций на республиканской фондовой бирже "Тошкент" лишь через одного брокера — "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi".Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами.Такое монопольное положение препятствовало созданию равных условий для профессиональных инвестиционных посредников, работающих на республиканском фондовом рынке. Теперь в процессе выставления и продажи будет проводиться конкурс по привлечению профессиональных инвестиционных посредников (брокеров). В нем могут беспрепятственно участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника, действующих в республике. Что это даст? Это обеспечит открытость и прозрачность приватизации государственного имущества.В целях ускорения привлечения частных инвестиций в экономику начата практика внедрения современных методов приватизации госактивов с привлечением международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов.Постановлением президента определены госактивы, которые выставляются на публичные торги и реализуются на основе отбора наилучших предложений без проведения экспертизы заключаемых с ними договоров. Меры коснутся более чем двух тысяч госактивов, из которых выставляются на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости.

/20201204/Privatiziruyutsya-li-rynki-Uzbekistana---otvet-Agentstva-po-upravleniyu-gosaktivami-15539512.html

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