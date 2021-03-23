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https://uz.sputniknews.ru/20210323/otmenena-monopoliya-pri-vystavlenii-na-prodazhu-gospaketov-aktsiy-17900310.html
Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций
Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций
В конкурсе теперь смогут участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T12:24+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане отменяется практика выставления государственных акций на республиканской фондовой бирже "Тошкент" лишь через одного брокера — "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi".Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами.Такое монопольное положение препятствовало созданию равных условий для профессиональных инвестиционных посредников, работающих на республиканском фондовом рынке. Теперь в процессе выставления и продажи будет проводиться конкурс по привлечению профессиональных инвестиционных посредников (брокеров). В нем могут беспрепятственно участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника, действующих в республике. Что это даст? Это обеспечит открытость и прозрачность приватизации государственного имущества.В целях ускорения привлечения частных инвестиций в экономику начата практика внедрения современных методов приватизации госактивов с привлечением международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов.Постановлением президента определены госактивы, которые выставляются на публичные торги и реализуются на основе отбора наилучших предложений без проведения экспертизы заключаемых с ними договоров. Меры коснутся более чем двух тысяч госактивов, из которых выставляются на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости.
/20201204/Privatiziruyutsya-li-rynki-Uzbekistana---otvet-Agentstva-po-upravleniyu-gosaktivami-15539512.html
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предприниматели, предприятия, недвижимость, инвестиции, торговля

Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций

12:24 23.03.2021
515
© Sputnik / Алексей ВитвицкийПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В конкурсе теперь смогут участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане отменяется практика выставления государственных акций на республиканской фондовой бирже "Тошкент" лишь через одного брокера — "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi".
Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами.
Такое монопольное положение препятствовало созданию равных условий для профессиональных инвестиционных посредников, работающих на республиканском фондовом рынке.
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4 Декабря 2020, 21:47
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Теперь в процессе выставления и продажи будет проводиться конкурс по привлечению профессиональных инвестиционных посредников (брокеров). В нем могут беспрепятственно участвовать 44 профессиональных инвестиционных посредника, действующих в республике.
Что это даст? Это обеспечит открытость и прозрачность приватизации государственного имущества.
При определении победителей конкурса будут учитываться опыт брокеров на фондовом рынке, их финансовое положение, тарифы посреднических услуг, проводимая работа по пропаганде и другие.
В целях ускорения привлечения частных инвестиций в экономику начата практика внедрения современных методов приватизации госактивов с привлечением международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов.
Постановлением президента определены госактивы, которые выставляются на публичные торги и реализуются на основе отбора наилучших предложений без проведения экспертизы заключаемых с ними договоров.
Меры коснутся более чем двух тысяч госактивов, из которых выставляются на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости.
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