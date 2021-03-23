https://uz.sputniknews.ru/20210323/polugolye-povarikhi-sumalyaka-izvinilis-za-svoe-povedenie--video-17902728.html

Полуголые "поварихи" сумаляка извинились за свое поведение — видео

Полуголые "поварихи" сумаляка извинились за свое поведение — видео

Отмечается, что личности всех фигуранток резонансного ролика уже установлены. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T13:23+0500

2021-03-23T13:23+0500

2021-03-23T13:23+0500

девушки

сумаляк

хорезмская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Работницы ургенчского клуба "Сахара", варившие сумаляк в полуобнаженном виде, извинились за свое поведение."Просим прощения, совершили по незнанию", — сказали девушки в видеоролике.Напомним, что сомнительное поведение узбекистанок вызвало резкую критику со стороны пользователей. В УВД Хорезмской области даже начали проверку.Представитель ведомства Зокир Исмаилов сообщил, что личности всех фигуранток скандального ролика уже установлены.

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девушки, сумаляк, хорезмская область, узбекистан