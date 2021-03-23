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https://uz.sputniknews.ru/20210323/polugolye-povarikhi-sumalyaka-izvinilis-za-svoe-povedenie--video-17902728.html
Полуголые "поварихи" сумаляка извинились за свое поведение — видео
Полуголые "поварихи" сумаляка извинились за свое поведение — видео
Отмечается, что личности всех фигуранток резонансного ролика уже установлены. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T13:23+0500
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девушки
сумаляк
хорезмская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Работницы ургенчского клуба "Сахара", варившие сумаляк в полуобнаженном виде, извинились за свое поведение."Просим прощения, совершили по незнанию", — сказали девушки в видеоролике.Напомним, что сомнительное поведение узбекистанок вызвало резкую критику со стороны пользователей. В УВД Хорезмской области даже начали проверку.Представитель ведомства Зокир Исмаилов сообщил, что личности всех фигуранток скандального ролика уже установлены.
хорезмская область
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девушки, сумаляк, хорезмская область, узбекистан

Полуголые "поварихи" сумаляка извинились за свое поведение — видео

13:23 23.03.2021
763
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКаблуки.
Каблуки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Отмечается, что личности всех фигуранток резонансного ролика уже установлены.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Работницы ургенчского клуба "Сахара", варившие сумаляк в полуобнаженном виде, извинились за свое поведение.
"Просим прощения, совершили по незнанию", — сказали девушки в видеоролике.
Напомним, что сомнительное поведение узбекистанок вызвало резкую критику со стороны пользователей. В УВД Хорезмской области даже начали проверку.
Представитель ведомства Зокир Исмаилов сообщил, что личности всех фигуранток скандального ролика уже установлены.
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