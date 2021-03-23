https://uz.sputniknews.ru/20210323/uslugi-v-yandex-go-v-tashkente-mozhno-oplatit-bankovskoy-kartoy-17904479.html

Услуги в Yandex Go в Ташкенте можно оплатить банковской картой

Услуги в Yandex Go в Ташкенте можно оплатить банковской картой

Отдельную денежную благодарность водителю авто можно перечислить также с карты — в виде процента от общей стоимости. Допустим и отказ от поощрения, если... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T13:34+0500

2021-03-23T13:34+0500

2021-03-23T13:43+0500

общество

яндекс такси

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такси

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сервис такси в Узбекистане Yandex Go расширил возможности своих пользователей: теперь услуги можно оплатить по банковской карте.Сервис работает и с национальными платежными системами, и с международными: HUMO, Visa, Mastercard. Номер банковской карты необходимо "привязать" к приложению. Сделать это можно во вкладке "Способы оплаты" в основном меню. При этом сумма за поездку будет списываться с карты автоматически.Отдельную денежную благодарность водителю авто можно перечислить также с карты — в виде процента, который предлагается выбрать самостоятельно или отказаться от него вовсе.Кстати, у основного конкурента сервиса Yandex Go — отечественного перевозчика MyTaxi — такая услуга уже имеется."Яндекс.Такси" работает в Узбекистане с 2018 года. Республика стала девятой страной, в которой был запущен сервис.

/20200529/Yandeks-vstal-na-nalogovyy-uchet-v-Uzbekistane-14244853.html

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