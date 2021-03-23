Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/uslugi-v-yandex-go-v-tashkente-mozhno-oplatit-bankovskoy-kartoy-17904479.html
Услуги в Yandex Go в Ташкенте можно оплатить банковской картой
Услуги в Yandex Go в Ташкенте можно оплатить банковской картой
Отдельную денежную благодарность водителю авто можно перечислить также с карты — в виде процента от общей стоимости. Допустим и отказ от поощрения, если... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T13:34+0500
2021-03-23T13:43+0500
общество
яндекс такси
безналичная оплата
такси
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/346/50/3465099_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2d97a1e1aa0ecff41571f986845596ad.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сервис такси в Узбекистане Yandex Go расширил возможности своих пользователей: теперь услуги можно оплатить по банковской карте.Сервис работает и с национальными платежными системами, и с международными: HUMO, Visa, Mastercard. Номер банковской карты необходимо "привязать" к приложению. Сделать это можно во вкладке "Способы оплаты" в основном меню. При этом сумма за поездку будет списываться с карты автоматически.Отдельную денежную благодарность водителю авто можно перечислить также с карты — в виде процента, который предлагается выбрать самостоятельно или отказаться от него вовсе.Кстати, у основного конкурента сервиса Yandex Go — отечественного перевозчика MyTaxi — такая услуга уже имеется."Яндекс.Такси" работает в Узбекистане с 2018 года. Республика стала девятой страной, в которой был запущен сервис.
/20200529/Yandeks-vstal-na-nalogovyy-uchet-v-Uzbekistane-14244853.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/346/50/3465099_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_2a0bda3345798841b65874bbb630e4ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
яндекс такси, безналичная оплата, такси, узбекистан

Услуги в Yandex Go в Ташкенте можно оплатить банковской картой

13:34 23.03.2021 (обновлено: 13:43 23.03.2021)
697
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы "Яндекс-такси".
Автомобиль службы Яндекс-такси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Отдельную денежную благодарность водителю авто можно перечислить также с карты — в виде процента от общей стоимости. Допустим и отказ от поощрения, если поездка была неудачной.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сервис такси в Узбекистане Yandex Go расширил возможности своих пользователей: теперь услуги можно оплатить по банковской карте.
Сервис работает и с национальными платежными системами, и с международными: HUMO, Visa, Mastercard.
Номер банковской карты необходимо "привязать" к приложению. Сделать это можно во вкладке "Способы оплаты" в основном меню. При этом сумма за поездку будет списываться с карты автоматически.
Офис компании Яндекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2020
Экономика
"Яндекс" встал на налоговый учет в Узбекистане
29 мая 2020, 14:17
440
Отдельную денежную благодарность водителю авто можно перечислить также с карты — в виде процента, который предлагается выбрать самостоятельно или отказаться от него вовсе.
Кстати, у основного конкурента сервиса Yandex Go — отечественного перевозчика MyTaxi — такая услуга уже имеется.
"Яндекс.Такси" работает в Узбекистане с 2018 года. Республика стала девятой страной, в которой был запущен сервис.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:33Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
18:14В России изменят дизайн банкнот
18:12Актер Убайдулло Омон женился в свои 73
17:53Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
17:48В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
17:41На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
17:21Узбекистанка завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты в Казани
17:17Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
17:03Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
16:44Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
16:35Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
16:28Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину
16:08В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
16:04Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
15:41Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
15:40В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"
15:34Без шуток: вакцинация в Узбекистане стартует с 1 апреля — Отабеков
15:23Минздрав начал работу в новом здании
15:12Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе
14:50В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании