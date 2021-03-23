https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzgidromet-otchitalsya-o-kachestve-atmosfernogo-vozdukha-v-tashkente-na-proshloy-nedele-17906725.html

Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе

Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе

Специалисты проводили мониторинг на 13 стационарных постах. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T15:12+0500

2021-03-23T15:12+0500

2021-03-23T15:12+0500

общество

загрязнение воздуха

воздух

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре гидрометеорологической службы Узбекистана отчитались о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте с 15 по 19 марта.Мониторинг проводился на 13 стационарных постах.По остальным загрязняющим веществам отклонений не наблюдалось.Ранее в Узгидромете рассказали о погоде на неделю. В среду и четверг в стране будет тепло, осадки маловероятны. Затем, 26-27 марта, пройдут дожди, возможны грозы. В отдельные дни ветер усилится до 15-20 м/с.

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загрязнение воздуха, воздух