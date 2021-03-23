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Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе
Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе
Специалисты проводили мониторинг на 13 стационарных постах. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T15:12+0500
2021-03-23T15:12+0500
общество
загрязнение воздуха
воздух
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре гидрометеорологической службы Узбекистана отчитались о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте с 15 по 19 марта.Мониторинг проводился на 13 стационарных постах.По остальным загрязняющим веществам отклонений не наблюдалось.Ранее в Узгидромете рассказали о погоде на неделю. В среду и четверг в стране будет тепло, осадки маловероятны. Затем, 26-27 марта, пройдут дожди, возможны грозы. В отдельные дни ветер усилится до 15-20 м/с.
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загрязнение воздуха, воздух

Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе

15:12 23.03.2021
1102
© SputnikВ Ташкент пришла весна
В Ташкент пришла весна - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik
Специалисты проводили мониторинг на 13 стационарных постах.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре гидрометеорологической службы Узбекистана отчитались о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте с 15 по 19 марта.
Мониторинг проводился на 13 стационарных постах.
"Зафиксированы превышения предельно допустимых среднесуточных концентраций: по диоксиду азота в 1,5 раза и оксиду углерода — в 1,3 раза", — говорится в публикации на Telegram-канале.
По остальным загрязняющим веществам отклонений не наблюдалось.
Ранее в Узгидромете рассказали о погоде на неделю. В среду и четверг в стране будет тепло, осадки маловероятны. Затем, 26-27 марта, пройдут дожди, возможны грозы. В отдельные дни ветер усилится до 15-20 м/с.
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