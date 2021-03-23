Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре гидрометеорологической службы Узбекистана отчитались о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте с 15 по 19 марта.Мониторинг проводился на 13 стационарных постах.По остальным загрязняющим веществам отклонений не наблюдалось.Ранее в Узгидромете рассказали о погоде на неделю. В среду и четверг в стране будет тепло, осадки маловероятны. Затем, 26-27 марта, пройдут дожди, возможны грозы. В отдельные дни ветер усилится до 15-20 м/с.
Специалисты проводили мониторинг на 13 стационарных постах.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре гидрометеорологической службы Узбекистана отчитались о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте с 15 по 19 марта.
Мониторинг проводился на 13 стационарных постах.
"Зафиксированы превышения предельно допустимых среднесуточных концентраций: по диоксиду азота в 1,5 раза и оксиду углерода — в 1,3 раза", — говорится в публикации на Telegram-канале.
По остальным загрязняющим веществам отклонений не наблюдалось.
Ранее в Узгидромете рассказали о погоде на неделю. В среду и четверг в стране будет тепло, осадки маловероятны. Затем, 26-27 марта, пройдут дожди, возможны грозы. В отдельные дни ветер усилится до 15-20 м/с.