Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-dvukh-rayonakh-stolitsy-otklyuchat-gaz-i-otoplenie-17897944.html
В двух районах столицы отключат газ и отопление
В двух районах столицы отключат газ и отопление
В Яшнабадскоми районе столицы газ отключат из-за проведения ремонтных работ, а жители Мирзо-Улугбекского района лишатся отопления на 7 часов из-за аварии на... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T11:24+0500
2021-03-23T12:09+0500
общество
газоснабжение
отопление
хокимият
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/81/94/819480_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_304d41e13c6c7808b652527668e7a3f6.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Яшнабадском районе вновь проводят ремонт системы газоснабжения. По этой причине несколько улиц отключат от подачи голубого топлива на 8 часов. Так, в пресс-службе местного хокимията сообщили, что 23 марта с 10.00 до 18.00 газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:— 14 многоэтажных домов на улице Д. Усманова (526 квартир);— 6 многоэтажных домов на улице Каримова (326 квартир);— 28 многоэтажных домов на улице Уйсозлар (1526 квартир);— 450 домохозяйств на улице Мумто;— 450 домохозяйств на улице Каримова;— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 050 домохозяйств по улице Оханграбо;— 1, 2, 3, 4 проезды и 950 домохозяйств по улице Чашма;— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 150 домохозяйств по улице Шовкат;— 20 домохозяйств на улице Садаф;— 20 домохозяйств на улице Чарос;— 20 домохозяйств на улице Мулоим.На улицах Табиби и Табасум будет снижено давление газа.Отключат газ также на асфальтобетонном заводе на улице Толарик, "Дока Хлеб" и Сангорд на улице Оханграбо, в кинологии и котельной на улице Чашма, "Дока Хлеб" на улице И. Каримова, военный городок СГБ и другие объекты обслуживания.А в Мирзо-Улугбекском районе отключат отопление, но на этот раз из-за аварии, которая произошла на магистральных трубах на улице Феруза. В районном хокимияте предупредили местных жителей о том, что 23 марта с 9.00 до 17.00 в 110 многоэтажных домов, 6 детских садов и одно медучреждение не будут отапливаться.Отмечается, что газоснабжение и отопление будут восстановлены после окончания ремонтных работ.
/20201003/V-Tashkente-izmenilsya-tarif-na-otoplenie-15109174.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/81/94/819480_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_eaa8e0f537458ecd8cb922cce61abda4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
газоснабжение, отопление, хокимият, ташкент

В двух районах столицы отключат газ и отопление

11:24 23.03.2021 (обновлено: 12:09 23.03.2021)
347
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРадиатор центрального отопления в квартире
Радиатор центрального отопления в квартире - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
В Яшнабадскоми районе столицы газ отключат из-за проведения ремонтных работ, а жители Мирзо-Улугбекского района лишатся отопления на 7 часов из-за аварии на магистральных трубах.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Яшнабадском районе вновь проводят ремонт системы газоснабжения. По этой причине несколько улиц отключат от подачи голубого топлива на 8 часов.
Так, в пресс-службе местного хокимията сообщили, что 23 марта с 10.00 до 18.00 газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— 14 многоэтажных домов на улице Д. Усманова (526 квартир);
— 6 многоэтажных домов на улице Каримова (326 квартир);
— 28 многоэтажных домов на улице Уйсозлар (1526 квартир);
— 450 домохозяйств на улице Мумто;
— 450 домохозяйств на улице Каримова;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 050 домохозяйств по улице Оханграбо;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 950 домохозяйств по улице Чашма;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 150 домохозяйств по улице Шовкат;
— 20 домохозяйств на улице Садаф;
— 20 домохозяйств на улице Чарос;
— 20 домохозяйств на улице Мулоим.
На улицах Табиби и Табасум будет снижено давление газа.
Отключат газ также на асфальтобетонном заводе на улице Толарик, "Дока Хлеб" и Сангорд на улице Оханграбо, в кинологии и котельной на улице Чашма, "Дока Хлеб" на улице И. Каримова, военный городок СГБ и другие объекты обслуживания.
Батарея в подъезде жилого дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2020
Общество
В Ташкенте изменился тариф на отопление
3 Октября 2020, 18:35
7133
А в Мирзо-Улугбекском районе отключат отопление, но на этот раз из-за аварии, которая произошла на магистральных трубах на улице Феруза. В районном хокимияте предупредили местных жителей о том, что 23 марта с 9.00 до 17.00 в 110 многоэтажных домов, 6 детских садов и одно медучреждение не будут отапливаться.
Отмечается, что газоснабжение и отопление будут восстановлены после окончания ремонтных работ.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций
12:19В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети
12:03В Узбекистане выросли цены на алкоголь
11:57Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном
11:34В Узбекистане осужденные получат больше прав — проект закона
11:33Хотят ли японцы Олимпиаду-2021? Оказывается, есть пару "но"
11:28Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
11:24В двух районах столицы отключат газ и отопление
11:05"Самый популярный политик на Земле" снова хочет быть президентом
10:59Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы
10:46В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля
10:26Россия и Китай переходят от обороны к контратаке
10:12Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?
10:01Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей
09:58Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму
09:36В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель
09:28В Казахстане за сутки коронавирусом заразились свыше тысячи человек
08:35В России станет доступен Instagram Shopping
07:45Стрельба в супермаркете в США: погибли десять человек
07:32США перебрасывают войска: против кого направлены учения DEFENDER Europe