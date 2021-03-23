Общество
В двух районах столицы отключат газ и отопление
11:24 23.03.2021 (обновлено: 12:09 23.03.2021)
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© Sputnik / Александр Кряжев/
В Яшнабадскоми районе столицы газ отключат из-за проведения ремонтных работ, а жители Мирзо-Улугбекского района лишатся отопления на 7 часов из-за аварии на магистральных трубах.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Яшнабадском районе вновь проводят ремонт системы газоснабжения. По этой причине несколько улиц отключат от подачи голубого топлива на 8 часов.
Так, в пресс-службе местного хокимията сообщили, что 23 марта с 10.00 до 18.00 газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— 14 многоэтажных домов на улице Д. Усманова (526 квартир);
— 6 многоэтажных домов на улице Каримова (326 квартир);
— 28 многоэтажных домов на улице Уйсозлар (1526 квартир);
— 450 домохозяйств на улице Мумто;
— 450 домохозяйств на улице Каримова;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 050 домохозяйств по улице Оханграбо;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 950 домохозяйств по улице Чашма;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 150 домохозяйств по улице Шовкат;
— 20 домохозяйств на улице Садаф;
— 20 домохозяйств на улице Чарос;
— 20 домохозяйств на улице Мулоим.
— 6 многоэтажных домов на улице Каримова (326 квартир);
— 28 многоэтажных домов на улице Уйсозлар (1526 квартир);
— 450 домохозяйств на улице Мумто;
— 450 домохозяйств на улице Каримова;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 050 домохозяйств по улице Оханграбо;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 950 домохозяйств по улице Чашма;
— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 150 домохозяйств по улице Шовкат;
— 20 домохозяйств на улице Садаф;
— 20 домохозяйств на улице Чарос;
— 20 домохозяйств на улице Мулоим.
На улицах Табиби и Табасум будет снижено давление газа.
Отключат газ также на асфальтобетонном заводе на улице Толарик, "Дока Хлеб" и Сангорд на улице Оханграбо, в кинологии и котельной на улице Чашма, "Дока Хлеб" на улице И. Каримова, военный городок СГБ и другие объекты обслуживания.
3 Октября 2020, 18:35
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А в Мирзо-Улугбекском районе отключат отопление, но на этот раз из-за аварии, которая произошла на магистральных трубах на улице Феруза. В районном хокимияте предупредили местных жителей о том, что 23 марта с 9.00 до 17.00 в 110 многоэтажных домов, 6 детских садов и одно медучреждение не будут отапливаться.
Отмечается, что газоснабжение и отопление будут восстановлены после окончания ремонтных работ.