https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-dvukh-rayonakh-stolitsy-otklyuchat-gaz-i-otoplenie-17897944.html

В двух районах столицы отключат газ и отопление

В двух районах столицы отключат газ и отопление

В Яшнабадскоми районе столицы газ отключат из-за проведения ремонтных работ, а жители Мирзо-Улугбекского района лишатся отопления на 7 часов из-за аварии на... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T11:24+0500

2021-03-23T11:24+0500

2021-03-23T12:09+0500

общество

газоснабжение

отопление

хокимият

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Яшнабадском районе вновь проводят ремонт системы газоснабжения. По этой причине несколько улиц отключат от подачи голубого топлива на 8 часов. Так, в пресс-службе местного хокимията сообщили, что 23 марта с 10.00 до 18.00 газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:— 14 многоэтажных домов на улице Д. Усманова (526 квартир);— 6 многоэтажных домов на улице Каримова (326 квартир);— 28 многоэтажных домов на улице Уйсозлар (1526 квартир);— 450 домохозяйств на улице Мумто;— 450 домохозяйств на улице Каримова;— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 050 домохозяйств по улице Оханграбо;— 1, 2, 3, 4 проезды и 950 домохозяйств по улице Чашма;— 1, 2, 3, 4 проезды и 1 150 домохозяйств по улице Шовкат;— 20 домохозяйств на улице Садаф;— 20 домохозяйств на улице Чарос;— 20 домохозяйств на улице Мулоим.На улицах Табиби и Табасум будет снижено давление газа.Отключат газ также на асфальтобетонном заводе на улице Толарик, "Дока Хлеб" и Сангорд на улице Оханграбо, в кинологии и котельной на улице Чашма, "Дока Хлеб" на улице И. Каримова, военный городок СГБ и другие объекты обслуживания.А в Мирзо-Улугбекском районе отключат отопление, но на этот раз из-за аварии, которая произошла на магистральных трубах на улице Феруза. В районном хокимияте предупредили местных жителей о том, что 23 марта с 9.00 до 17.00 в 110 многоэтажных домов, 6 детских садов и одно медучреждение не будут отапливаться.Отмечается, что газоснабжение и отопление будут восстановлены после окончания ремонтных работ.

/20201003/V-Tashkente-izmenilsya-tarif-na-otoplenie-15109174.html

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газоснабжение, отопление, хокимият, ташкент