https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-kazakhstane-za-sutki-koronavirusom-zarazilis-svyshe-tysyachi-chelovek-17894528.html

В Казахстане за сутки коронавирусом заразились свыше тысячи человек

В Казахстане за сутки коронавирусом заразились свыше тысячи человек

По данным госструктуры, общее число заболевших достигло 234 007, количество умерших выросло до 2 934. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T09:28+0500

2021-03-23T09:28+0500

2021-03-23T09:42+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Казахстане за сутки выявлено свыше одной тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию. По данным госструктуры, общее число заболевших достигло 234 007, количество умерших выросло до 2 934.Как отмечают в межведомственной комиссии, число выздоровевших после COVID-19 пациентов превысило 212 тысяч человек.

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пандемия, коронавирус