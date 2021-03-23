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В Казахстане за сутки коронавирусом заразились свыше тысячи человек
В Казахстане за сутки коронавирусом заразились свыше тысячи человек
По данным госструктуры, общее число заболевших достигло 234 007, количество умерших выросло до 2 934. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T09:28+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Казахстане за сутки выявлено свыше одной тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию. По данным госструктуры, общее число заболевших достигло 234 007, количество умерших выросло до 2 934.Как отмечают в межведомственной комиссии, число выздоровевших после COVID-19 пациентов превысило 212 тысяч человек.
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пандемия, коронавирус

В Казахстане за сутки коронавирусом заразились свыше тысячи человек

09:28 23.03.2021 (обновлено: 09:42 23.03.2021)
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 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
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По данным госструктуры, общее число заболевших достигло 234 007, количество умерших выросло до 2 934.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Казахстане за сутки выявлено свыше одной тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию.
По данным госструктуры, общее число заболевших достигло 234 007, количество умерших выросло до 2 934.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией", - информируется в релизе.

Как отмечают в межведомственной комиссии, число выздоровевших после COVID-19 пациентов превысило 212 тысяч человек.
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