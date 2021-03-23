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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-khokimiyate-uchtepinskogo-rayona-prokommentirovali-slukhi-o-vozgoranii-gazovogo-schetchika-17904217.html
В хокимияте Учтепинского района прокомментировали слухи о возгорании газового счетчика
В хокимияте Учтепинского района прокомментировали слухи о возгорании газового счетчика
Установлено, что воспламенение произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T13:27+0500
2021-03-23T13:47+0500
общество
газ
счетчики
слухи
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из домов столицы по улице Ю. Саккокий произошло возгорание газового счетчика OSTEN. Слухи прокомментировали в хокимияте Учтепинского района.По данным пресс-службы ведомства, ситуация была детально изучена сотрудниками сервисного центра ООО TEXNOPARK. В ходе проведенных проверок выяснилось, что в указанном доме нет проблем, связанных с газовыми счётчиками OSTEN.Установлено, что возгорание произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору, однако защитный ящик, сделанный из полимера с наполнителем из стекловолокна, позволил предотвратить воспламенение прибора, уточнили в администрации.
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газ, счетчики, слухи

В хокимияте Учтепинского района прокомментировали слухи о возгорании газового счетчика

13:27 23.03.2021 (обновлено: 13:47 23.03.2021)
873
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый счетчик
Газовый счетчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Стрингер
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Установлено, что воспламенение произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из домов столицы по улице Ю. Саккокий произошло возгорание газового счетчика OSTEN. Слухи прокомментировали в хокимияте Учтепинского района.
По данным пресс-службы ведомства, ситуация была детально изучена сотрудниками сервисного центра ООО TEXNOPARK.
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В ходе проведенных проверок выяснилось, что в указанном доме нет проблем, связанных с газовыми счётчиками OSTEN.

"Основываясь на фотографии и поступившую информацию, сделан вывод, что счетчик не поврежден, сохранил свою герметичность и, более того, продолжает функционировать и отображать показания", — поясняют в хокимияте.

Установлено, что возгорание произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору, однако защитный ящик, сделанный из полимера с наполнителем из стекловолокна, позволил предотвратить воспламенение прибора, уточнили в администрации.
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