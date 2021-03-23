В хокимияте Учтепинского района прокомментировали слухи о возгорании газового счетчика

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из домов столицы по улице Ю. Саккокий произошло возгорание газового счетчика OSTEN. Слухи прокомментировали в хокимияте Учтепинского района.По данным пресс-службы ведомства, ситуация была детально изучена сотрудниками сервисного центра ООО TEXNOPARK. В ходе проведенных проверок выяснилось, что в указанном доме нет проблем, связанных с газовыми счётчиками OSTEN.Установлено, что возгорание произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору, однако защитный ящик, сделанный из полимера с наполнителем из стекловолокна, позволил предотвратить воспламенение прибора, уточнили в администрации.
Установлено, что воспламенение произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из домов столицы по улице Ю. Саккокий произошло возгорание газового счетчика OSTEN. Слухи прокомментировали в хокимияте Учтепинского района.
По данным пресс-службы ведомства, ситуация была детально изучена сотрудниками сервисного центра ООО TEXNOPARK.
В ходе проведенных проверок выяснилось, что в указанном доме нет проблем, связанных с газовыми счётчиками OSTEN.
"Основываясь на фотографии и поступившую информацию, сделан вывод, что счетчик не поврежден, сохранил свою герметичность и, более того, продолжает функционировать и отображать показания", — поясняют в хокимияте.
Установлено, что возгорание произошло в результате воздействия внешнего огня на область подключения фильтра к прибору, однако защитный ящик, сделанный из полимера с наполнителем из стекловолокна, позволил предотвратить воспламенение прибора, уточнили в администрации.