https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-rossii-izmenyat-dizayn-banknot-17913469.html

В России изменят дизайн банкнот

В России изменят дизайн банкнот

К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T18:14+0500

2021-03-23T18:14+0500

2021-03-23T18:14+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Банк России планирует к 2025 году перевыпустить банкноты, изменив при этом их дизайн. На купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов России, сообщает РИА Новости.Всенародное голосование по выбору объектов проводить не планируется, отметили в регуляторе. К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.На новой 10-рублевой российской банкноте изобразят Новосибирск, на купюре, номиналом в 500 рублей — Пятигорск, на 1 000 рублей — Нижний Новгород, на 5 000 рублей — Екатеринбург. На купюрах в 50 и 100 рублей останутся Петербург и Москва.

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центробанк россии, купюра, деньги