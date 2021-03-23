Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-rossii-izmenyat-dizayn-banknot-17913469.html
В России изменят дизайн банкнот
В России изменят дизайн банкнот
К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T18:14+0500
2021-03-23T18:14+0500
россия
центробанк россии
купюра
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/14/11181468_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_2a898084f0badb7585b4cc0b091844b2.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Банк России планирует к 2025 году перевыпустить банкноты, изменив при этом их дизайн. На купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов России, сообщает РИА Новости.Всенародное голосование по выбору объектов проводить не планируется, отметили в регуляторе. К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.На новой 10-рублевой российской банкноте изобразят Новосибирск, на купюре, номиналом в 500 рублей — Пятигорск, на 1 000 рублей — Нижний Новгород, на 5 000 рублей — Екатеринбург. На купюрах в 50 и 100 рублей останутся Петербург и Москва.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/14/11181468_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_1ea0afb55643d52960f4c4da39f486de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
центробанк россии, купюра, деньги

В России изменят дизайн банкнот

18:14 23.03.2021
734
© Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийские банкноты
Российские банкноты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Банк России планирует к 2025 году перевыпустить банкноты, изменив при этом их дизайн. На купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов России, сообщает РИА Новости.
Всенародное голосование по выбору объектов проводить не планируется, отметили в регуляторе. К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.
На новой 10-рублевой российской банкноте изобразят Новосибирск, на купюре, номиналом в 500 рублей — Пятигорск, на 1 000 рублей — Нижний Новгород, на 5 000 рублей — Екатеринбург. На купюрах в 50 и 100 рублей останутся Петербург и Москва.
010100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:33Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
18:14В России изменят дизайн банкнот
18:12Актер Убайдулло Омон женился в свои 73
17:53Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
17:48В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
17:41На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
17:21Узбекистанка завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты в Казани
17:17Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
17:03Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
16:44Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
16:35Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
16:28Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину
16:08В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
16:04Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
15:41Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
15:40В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"
15:34Без шуток: вакцинация в Узбекистане стартует с 1 апреля — Отабеков
15:23Минздрав начал работу в новом здании
15:12Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе
14:50В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании