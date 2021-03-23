В России изменят дизайн банкнот

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Банк России планирует к 2025 году перевыпустить банкноты, изменив при этом их дизайн. На купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов России, сообщает РИА Новости.Всенародное голосование по выбору объектов проводить не планируется, отметили в регуляторе. К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.На новой 10-рублевой российской банкноте изобразят Новосибирск, на купюре, номиналом в 500 рублей — Пятигорск, на 1 000 рублей — Нижний Новгород, на 5 000 рублей — Екатеринбург. На купюрах в 50 и 100 рублей останутся Петербург и Москва.
К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Банк России планирует к 2025 году перевыпустить банкноты, изменив при этом их дизайн. На купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов России, сообщает РИА Новости.
Всенародное голосование по выбору объектов проводить не планируется, отметили в регуляторе. К процессу разработки дизайна будут привлечены эксперты, которые в свою очередь смогут взаимодействовать с широкими слоями населения, проводя обсуждения по этому вопросу.
На новой 10-рублевой российской банкноте изобразят Новосибирск, на купюре, номиналом в 500 рублей — Пятигорск, на 1 000 рублей — Нижний Новгород, на 5 000 рублей — Екатеринбург. На купюрах в 50 и 100 рублей останутся Петербург и Москва.