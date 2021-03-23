В России отменяются "ковидные" льготы

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.До конца этого месяца истекает возможность получить единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей.Более того, в стране перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.Напомним, ранее первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую льготную программу, в которую предложил включить специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.
Россияне старше 65 лет уже не смогут оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции, а соцвыплаты на детей выдаваться также не будет.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.
До конца этого месяца истекает возможность получить единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей.
В частности, россияне старше 65 лет уже не смогут оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции, перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, а также завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях.
Более того, в стране перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.
Напомним, ранее первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую льготную программу, в которую предложил включить специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.