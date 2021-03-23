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https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-rossii-otmenyayutsya-kovidnye-lgoty-17919317.html
В России отменяются "ковидные" льготы
В России отменяются "ковидные" льготы
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.
2021-03-23T20:43+0500
2021-03-23T20:43+0500
россия
льготы
пандемия
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.До конца этого месяца истекает возможность получить единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей.Более того, в стране перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.Напомним, ранее первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую льготную программу, в которую предложил включить специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.
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льготы, пандемия, коронавирус

В России отменяются "ковидные" льготы

20:43 23.03.2021
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Прохожие на Никольской улице в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
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Россияне старше 65 лет уже не смогут оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции, а соцвыплаты на детей выдаваться также не будет.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.
До конца этого месяца истекает возможность получить единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей.
В частности, россияне старше 65 лет уже не смогут оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции, перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, а также завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях.
Более того, в стране перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.
Напомним, ранее первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую льготную программу, в которую предложил включить специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.
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