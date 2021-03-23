https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-rossii-otmenyayutsya-kovidnye-lgoty-17919317.html

В России отменяются "ковидные" льготы

В России отменяются "ковидные" льготы

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.

2021-03-23T20:43+0500

2021-03-23T20:43+0500

2021-03-23T20:43+0500

россия

льготы

пандемия

коронавирус

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Уже с 1 апреля в России отменяется большинство "коронавирусных" льгот, пишет РИА Новости.До конца этого месяца истекает возможность получить единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей.Более того, в стране перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.Напомним, ранее первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую льготную программу, в которую предложил включить специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.

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льготы, пандемия, коронавирус