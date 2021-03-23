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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-samarkande-otkrylsya-dom-druzhby-dlya-natsionalnykh-kulturnykh-tsentrov-17910859.html
В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
В комплекс вошли 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T17:48+0500
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культура
культурный центр
диаспоры
самарканд
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие Дома дружбы для национальных культурных центров, расположенных в городе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Отмечается, что комплекс включает в себя 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.В рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которую вошли яркие выступления участников различных диаспор. Также был приготовлен вкусный сумаляк, который затем раздали гостям и участникам торжества.
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культурный центр, диаспоры, самарканд

В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров

17:48 23.03.2021 (обновлено: 17:53 23.03.2021)
429
© Sputnik / Шахноза ТурабековаПольская диаспора в Узбекистане
Польская диаспора в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Шахноза Турабекова
В комплекс вошли 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие Дома дружбы для национальных культурных центров, расположенных в городе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
Отмечается, что комплекс включает в себя 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.
В рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которую вошли яркие выступления участников различных диаспор. Также был приготовлен вкусный сумаляк, который затем раздали гостям и участникам торжества.
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