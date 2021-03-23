https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-samarkande-otkrylsya-dom-druzhby-dlya-natsionalnykh-kulturnykh-tsentrov-17910859.html

В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров

В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров

В комплекс вошли 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T17:48+0500

2021-03-23T17:48+0500

2021-03-23T17:53+0500

культура

культурный центр

диаспоры

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/929/38/9293821_0:467:2342:1785_1920x0_80_0_0_14b8997c3d2bf2671b2985a2d1ada673.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие Дома дружбы для национальных культурных центров, расположенных в городе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Отмечается, что комплекс включает в себя 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.В рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которую вошли яркие выступления участников различных диаспор. Также был приготовлен вкусный сумаляк, который затем раздали гостям и участникам торжества.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

культурный центр, диаспоры, самарканд