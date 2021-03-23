В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие Дома дружбы для национальных культурных центров, расположенных в городе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Отмечается, что комплекс включает в себя 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.В рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которую вошли яркие выступления участников различных диаспор. Также был приготовлен вкусный сумаляк, который затем раздали гостям и участникам торжества.
В комплекс вошли 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие Дома дружбы для национальных культурных центров, расположенных в городе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
Отмечается, что комплекс включает в себя 60 рабочих кабинетов, коворкинг-центр, библиотека и три музея.
В рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которую вошли яркие выступления участников различных диаспор. Также был приготовлен вкусный сумаляк, который затем раздали гостям и участникам торжества.