Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-singapure-taksisty-zapustili-tur-strimy-na-twitch--marshrut-predlagaet-zritel-17894681.html
В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель
В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель
Водитель общается со зрителями, используя переводчик на английский язык. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T09:36+0500
2021-03-23T09:36+0500
2021-03-23T09:36+0500
в мире
прямая трансляция
туристы
такси
турист
экскурсия
сингапур
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1095/13/10951315_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc3ca5fba41e20209df0b195128417ab.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сейчас Сингапур закрыт для внешнего мира: в стране введены карантинные ограничения, нельзя ни въехать, ни выехать. Власти планируют постепенно снять запреты и открыть границы, но ожидать этого следует не раньше конца 2021 года. Так, власти разрешили местным таксистам проводить прямые эфиры на Twitch, показывая зрителям достопримечательности и рассказывая о них.Водители-экскурсоводы охотно делятся советами, где попробовать лучшие местные блюда и сделать самые яркие снимки. Также таксисты делают остановки, чтобы зрители могли изучить каждый уголок и улочку. Во время поездки водитель активно общается со зрителями, позволяя им выбрать маршруты и делиться своими впечатлениями. SingaporeByStream регулярно публикует на своей страницы график прямых трансляций.
сингапур
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1095/13/10951315_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b52a67e297229c7453c02caf65a16301.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прямая трансляция, туристы, такси, турист, экскурсия, сингапур, туризм
В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель
Водитель общается со зрителями, используя переводчик на английский язык.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сейчас Сингапур закрыт для внешнего мира: в стране введены карантинные ограничения, нельзя ни въехать, ни выехать.
Власти планируют постепенно снять запреты и открыть границы, но ожидать этого следует не раньше конца 2021 года.
А пока местные не унывают и пытаются креативными способами возродить туризм, который терпит большие убытки из-за пандемии.
Так, власти разрешили местным таксистам проводить прямые эфиры на Twitch, показывая зрителям достопримечательности и рассказывая о них.
Водители-экскурсоводы охотно делятся советами, где попробовать лучшие местные блюда и сделать самые яркие снимки. Также таксисты делают остановки, чтобы зрители могли изучить каждый уголок и улочку.
Во время поездки водитель активно общается со зрителями, позволяя им выбрать маршруты и делиться своими впечатлениями.
SingaporeByStream регулярно публикует на своей страницы график прямых трансляций.