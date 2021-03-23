https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-singapure-taksisty-zapustili-tur-strimy-na-twitch--marshrut-predlagaet-zritel-17894681.html

В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель

В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель

Водитель общается со зрителями, используя переводчик на английский язык. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T09:36+0500

2021-03-23T09:36+0500

2021-03-23T09:36+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сейчас Сингапур закрыт для внешнего мира: в стране введены карантинные ограничения, нельзя ни въехать, ни выехать. Власти планируют постепенно снять запреты и открыть границы, но ожидать этого следует не раньше конца 2021 года. Так, власти разрешили местным таксистам проводить прямые эфиры на Twitch, показывая зрителям достопримечательности и рассказывая о них.Водители-экскурсоводы охотно делятся советами, где попробовать лучшие местные блюда и сделать самые яркие снимки. Также таксисты делают остановки, чтобы зрители могли изучить каждый уголок и улочку. Во время поездки водитель активно общается со зрителями, позволяя им выбрать маршруты и делиться своими впечатлениями. SingaporeByStream регулярно публикует на своей страницы график прямых трансляций.

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прямая трансляция, туристы, такси, турист, экскурсия, сингапур, туризм