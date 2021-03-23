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https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-singapure-taksisty-zapustili-tur-strimy-na-twitch--marshrut-predlagaet-zritel-17894681.html
В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель
В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель
Водитель общается со зрителями, используя переводчик на английский язык. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T09:36+0500
2021-03-23T09:36+0500
в мире
прямая трансляция
туристы
такси
турист
экскурсия
сингапур
туризм
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сейчас Сингапур закрыт для внешнего мира: в стране введены карантинные ограничения, нельзя ни въехать, ни выехать. Власти планируют постепенно снять запреты и открыть границы, но ожидать этого следует не раньше конца 2021 года. Так, власти разрешили местным таксистам проводить прямые эфиры на Twitch, показывая зрителям достопримечательности и рассказывая о них.Водители-экскурсоводы охотно делятся советами, где попробовать лучшие местные блюда и сделать самые яркие снимки. Также таксисты делают остановки, чтобы зрители могли изучить каждый уголок и улочку. Во время поездки водитель активно общается со зрителями, позволяя им выбрать маршруты и делиться своими впечатлениями. SingaporeByStream регулярно публикует на своей страницы график прямых трансляций.
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прямая трансляция, туристы, такси, турист, экскурсия, сингапур, туризм

В Сингапуре таксисты "запустили" тур-стримы на Twitch — маршрут предлагает зритель

09:36 23.03.2021
1400
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Сингапур
Города мира. Сингапур - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Водитель общается со зрителями, используя переводчик на английский язык.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сейчас Сингапур закрыт для внешнего мира: в стране введены карантинные ограничения, нельзя ни въехать, ни выехать.
Власти планируют постепенно снять запреты и открыть границы, но ожидать этого следует не раньше конца 2021 года.
А пока местные не унывают и пытаются креативными способами возродить туризм, который терпит большие убытки из-за пандемии.
Так, власти разрешили местным таксистам проводить прямые эфиры на Twitch, показывая зрителям достопримечательности и рассказывая о них.
Водители-экскурсоводы охотно делятся советами, где попробовать лучшие местные блюда и сделать самые яркие снимки. Также таксисты делают остановки, чтобы зрители могли изучить каждый уголок и улочку.
Во время поездки водитель активно общается со зрителями, позволяя им выбрать маршруты и делиться своими впечатлениями.
SingaporeByStream регулярно публикует на своей страницы график прямых трансляций.
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