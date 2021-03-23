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https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-khotyat-uvelichit-shtrafy-za-samovolnyy-zakhvat-pustuyuschikh-zemel-17914713.html
В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель
В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель
В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T19:11+0500
2021-03-23T19:11+0500
общество
земля
законопроект
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовало общественное обсуждение проекта указа президента "О мерах по обеспечению неукоснительного соблюдения законодательства о землепользовании и усилению государственного контроля в этой сфере". Документ опубликован на портале СОВАЗ.В соответствии с документом, граждан будут финансово поощрять за сообщения о произвольном захвате земельных участков, подкрепленные фотографиями и видео.До 1 июля 2021 года в стране будет создана автоматизированная информационная система Е-Yer Nazorat, позволяющая выявлять и устранять случаи самовольного захвата земель.Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете (ГНК) разработает положение о денежном стимулировании активистов.Кадастровое агентство совместно с Минстроем сформирует и будет обновлять реестр сведений об объектах строительно-монтажных работ, а также утвердит требования по получению QR-кода для легких конструкций и фасада объекта недвижимости.Этот QR-код содержит выписку из разрешения на выделение земельного участка, категорию объекта строительства, право пользования земельным участком и другую необходимую информацию.Напомним, в штрафы за самовольный захват земельных участков были повышены в июле 2019 года. В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. Впервые совершившие данное правонарушение освобождают от ответственности с условием возврата земельного участка и устранения последствий самозахвата.
/20210115/V-Uzbekistane-uzhestochili-otvetstvennost-za-nezakonnoe-izyatie-zemli-15792610.html
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земля, законопроект

В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель

19:11 23.03.2021
767
© Sputnik / Антон КурилкинУчасток трассы "Военного ралли" на Армеских международных играх
Участок трассы Военного ралли на Армеских международных играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Антон Курилкин
В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовало общественное обсуждение проекта указа президента "О мерах по обеспечению неукоснительного соблюдения законодательства о землепользовании и усилению государственного контроля в этой сфере". Документ опубликован на портале СОВАЗ.
В соответствии с документом, граждан будут финансово поощрять за сообщения о произвольном захвате земельных участков, подкрепленные фотографиями и видео.
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В Узбекистане ужесточили ответственность за незаконное изъятие земли
15 января, 12:12
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До 1 июля 2021 года в стране будет создана автоматизированная информационная система Е-Yer Nazorat, позволяющая выявлять и устранять случаи самовольного захвата земель.
Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете (ГНК) разработает положение о денежном стимулировании активистов.
В срок до 1 июля ГНК внесет в правительство предложение о внесении изменений и дополнений в законодательство, предусматривающее наложение штрафов по более высоким ставкам на людей, произвольно захвативших свободные земельные участки.
Кадастровое агентство совместно с Минстроем сформирует и будет обновлять реестр сведений об объектах строительно-монтажных работ, а также утвердит требования по получению QR-кода для легких конструкций и фасада объекта недвижимости.
Этот QR-код содержит выписку из разрешения на выделение земельного участка, категорию объекта строительства, право пользования земельным участком и другую необходимую информацию.
Напомним, в штрафы за самовольный захват земельных участков были повышены в июле 2019 года. В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. Впервые совершившие данное правонарушение освобождают от ответственности с условием возврата земельного участка и устранения последствий самозахвата.
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