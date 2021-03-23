В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовало общественное обсуждение проекта указа президента "О мерах по обеспечению неукоснительного соблюдения законодательства о землепользовании и усилению государственного контроля в этой сфере". Документ опубликован на портале СОВАЗ.В соответствии с документом, граждан будут финансово поощрять за сообщения о произвольном захвате земельных участков, подкрепленные фотографиями и видео.До 1 июля 2021 года в стране будет создана автоматизированная информационная система Е-Yer Nazorat, позволяющая выявлять и устранять случаи самовольного захвата земель.Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете (ГНК) разработает положение о денежном стимулировании активистов.Кадастровое агентство совместно с Минстроем сформирует и будет обновлять реестр сведений об объектах строительно-монтажных работ, а также утвердит требования по получению QR-кода для легких конструкций и фасада объекта недвижимости.Этот QR-код содержит выписку из разрешения на выделение земельного участка, категорию объекта строительства, право пользования земельным участком и другую необходимую информацию.Напомним, в штрафы за самовольный захват земельных участков были повышены в июле 2019 года. В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. Впервые совершившие данное правонарушение освобождают от ответственности с условием возврата земельного участка и устранения последствий самозахвата.
В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовало общественное обсуждение проекта указа президента "О мерах по обеспечению неукоснительного соблюдения законодательства о землепользовании и усилению государственного контроля в этой сфере". Документ опубликован на портале СОВАЗ.
В соответствии с документом, граждан будут финансово поощрять за сообщения о произвольном захвате земельных участков, подкрепленные фотографиями и видео.
До 1 июля 2021 года в стране будет создана автоматизированная информационная система Е-Yer Nazorat, позволяющая выявлять и устранять случаи самовольного захвата земель.
Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете (ГНК) разработает положение о денежном стимулировании активистов.
В срок до 1 июля ГНК внесет в правительство предложение о внесении изменений и дополнений в законодательство, предусматривающее наложение штрафов по более высоким ставкам на людей, произвольно захвативших свободные земельные участки.
Кадастровое агентство совместно с Минстроем сформирует и будет обновлять реестр сведений об объектах строительно-монтажных работ, а также утвердит требования по получению QR-кода для легких конструкций и фасада объекта недвижимости.
Этот QR-код содержит выписку из разрешения на выделение земельного участка, категорию объекта строительства, право пользования земельным участком и другую необходимую информацию.
Напомним, в штрафы за самовольный захват земельных участков были повышены в июле 2019 года. В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. Впервые совершившие данное правонарушение освобождают от ответственности с условием возврата земельного участка и устранения последствий самозахвата.