https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-khotyat-uvelichit-shtrafy-za-samovolnyy-zakhvat-pustuyuschikh-zemel-17914713.html

В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель

В Узбекистане хотят увеличить штрафы за самовольный захват пустующих земель

В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T19:11+0500

2021-03-23T19:11+0500

2021-03-23T19:11+0500

общество

земля

законопроект

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовало общественное обсуждение проекта указа президента "О мерах по обеспечению неукоснительного соблюдения законодательства о землепользовании и усилению государственного контроля в этой сфере". Документ опубликован на портале СОВАЗ.В соответствии с документом, граждан будут финансово поощрять за сообщения о произвольном захвате земельных участков, подкрепленные фотографиями и видео.До 1 июля 2021 года в стране будет создана автоматизированная информационная система Е-Yer Nazorat, позволяющая выявлять и устранять случаи самовольного захвата земель.Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете (ГНК) разработает положение о денежном стимулировании активистов.Кадастровое агентство совместно с Минстроем сформирует и будет обновлять реестр сведений об объектах строительно-монтажных работ, а также утвердит требования по получению QR-кода для легких конструкций и фасада объекта недвижимости.Этот QR-код содержит выписку из разрешения на выделение земельного участка, категорию объекта строительства, право пользования земельным участком и другую необходимую информацию.Напомним, в штрафы за самовольный захват земельных участков были повышены в июле 2019 года. В настоящее время с граждан взыскивается сумма в размере от 10 до 15 БРВ, с должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. Впервые совершившие данное правонарушение освобождают от ответственности с условием возврата земельного участка и устранения последствий самозахвата.

/20210115/V-Uzbekistane-uzhestochili-otvetstvennost-za-nezakonnoe-izyatie-zemli-15792610.html

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