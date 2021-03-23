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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-planiruyut-vvesti-edinovremennuyu-platu-za-podklyuchenie-k-elektroseti-17899883.html
В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети
В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети
Присоединение юридических и физических лиц к электрической сети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T12:19+0500
2021-03-23T12:23+0500
общество
электричество
минэнерго
законопроект
электроэнергия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ Министерство энергетики опубликовало проект постановления правительства "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям".Согласно документу, предлагается с 1 августа утвердить Регламент о введении единовременной платы за подключение новых пользователей к электросети мощностью до 20 кВт, а также от 20 кВт до 50 кВт. Исключение составляют бытовые потребители.Подключение юридических и физических лиц к электросети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.Отмечается, что с потребителей электроэнергии мощностью до 20 кВт (кроме бытовых потребителей) будет взиматься единовременная плата в размере 30 БРВ (7,35 млн сумов). Помимо этого, их обяжут подписать оферту.Те, кто планирует использовать электричество мощностью от 20 до 50 кВт, должны будут внести единовременный платеж в размере 60 БРВ (14,7 млн сумов), а также разработать проект электроснабжения.Порядок распределения суммы единовременного платежа:Обсуждение проекта продлится до 4 апреля 2021 года.
/20160119/1587185.html
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электричество, минэнерго, законопроект, электроэнергия, узбекистан

В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети

12:19 23.03.2021 (обновлено: 12:23 23.03.2021)
278
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Присоединение юридических и физических лиц к электрической сети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ Министерство энергетики опубликовало проект постановления правительства "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям".
Согласно документу, предлагается с 1 августа утвердить Регламент о введении единовременной платы за подключение новых пользователей к электросети мощностью до 20 кВт, а также от 20 кВт до 50 кВт. Исключение составляют бытовые потребители.
Рабочие на работах по монтажу электрической сети - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2016
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В Узбекистане упростили подключение предпринимателей к электросетям
19 Января 2016, 18:40
73
Подключение юридических и физических лиц к электросети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.
Отмечается, что с потребителей электроэнергии мощностью до 20 кВт (кроме бытовых потребителей) будет взиматься единовременная плата в размере 30 БРВ (7,35 млн сумов). Помимо этого, их обяжут подписать оферту.
Те, кто планирует использовать электричество мощностью от 20 до 50 кВт, должны будут внести единовременный платеж в размере 60 БРВ (14,7 млн сумов), а также разработать проект электроснабжения.
Порядок распределения суммы единовременного платежа:
97% – на расчетный счет АО "Региональные электрические сети";
2% – на расчетный счет "Узэнергоинспекции";
1% – на счет организации, создавшей онлайн-платформу ELEKTR по итогам тендера.
Обсуждение проекта продлится до 4 апреля 2021 года.
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