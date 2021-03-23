https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-planiruyut-vvesti-edinovremennuyu-platu-za-podklyuchenie-k-elektroseti-17899883.html

В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети

В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети

Присоединение юридических и физических лиц к электрической сети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T12:19+0500

2021-03-23T12:19+0500

2021-03-23T12:23+0500

общество

электричество

минэнерго

законопроект

электроэнергия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ Министерство энергетики опубликовало проект постановления правительства "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям".Согласно документу, предлагается с 1 августа утвердить Регламент о введении единовременной платы за подключение новых пользователей к электросети мощностью до 20 кВт, а также от 20 кВт до 50 кВт. Исключение составляют бытовые потребители.Подключение юридических и физических лиц к электросети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.Отмечается, что с потребителей электроэнергии мощностью до 20 кВт (кроме бытовых потребителей) будет взиматься единовременная плата в размере 30 БРВ (7,35 млн сумов). Помимо этого, их обяжут подписать оферту.Те, кто планирует использовать электричество мощностью от 20 до 50 кВт, должны будут внести единовременный платеж в размере 60 БРВ (14,7 млн сумов), а также разработать проект электроснабжения.Порядок распределения суммы единовременного платежа:Обсуждение проекта продлится до 4 апреля 2021 года.

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электричество, минэнерго, законопроект, электроэнергия, узбекистан