В Узбекистане планируют ввести единовременную плату за подключение к электросети

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ Министерство энергетики опубликовало проект постановления правительства "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям".Согласно документу, предлагается с 1 августа утвердить Регламент о введении единовременной платы за подключение новых пользователей к электросети мощностью до 20 кВт, а также от 20 кВт до 50 кВт. Исключение составляют бытовые потребители.Подключение юридических и физических лиц к электросети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.Отмечается, что с потребителей электроэнергии мощностью до 20 кВт (кроме бытовых потребителей) будет взиматься единовременная плата в размере 30 БРВ (7,35 млн сумов). Помимо этого, их обяжут подписать оферту.Те, кто планирует использовать электричество мощностью от 20 до 50 кВт, должны будут внести единовременный платеж в размере 60 БРВ (14,7 млн сумов), а также разработать проект электроснабжения.Порядок распределения суммы единовременного платежа:Обсуждение проекта продлится до 4 апреля 2021 года.
Присоединение юридических и физических лиц к электрической сети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ Министерство энергетики опубликовало проект постановления правительства "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям".
Согласно документу, предлагается с 1 августа утвердить Регламент о введении единовременной платы за подключение новых пользователей к электросети мощностью до 20 кВт, а также от 20 кВт до 50 кВт. Исключение составляют бытовые потребители.
Подключение юридических и физических лиц к электросети намечено производить через центры государственных услуг, Единый портал интерактивных госуслуг и онлайн-платформу ELEKTR.
Отмечается, что с потребителей электроэнергии мощностью до 20 кВт (кроме бытовых потребителей) будет взиматься единовременная плата в размере 30 БРВ (7,35 млн сумов). Помимо этого, их обяжут подписать оферту.
Те, кто планирует использовать электричество мощностью от 20 до 50 кВт, должны будут внести единовременный платеж в размере 60 БРВ (14,7 млн сумов), а также разработать проект электроснабжения.
Порядок распределения суммы единовременного платежа:
97% – на расчетный счет АО "Региональные электрические сети";
2% – на расчетный счет "Узэнергоинспекции";
1% – на счет организации, создавшей онлайн-платформу ELEKTR по итогам тендера.
Обсуждение проекта продлится до 4 апреля 2021 года.