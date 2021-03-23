https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-snimut-film-o-borbe-voennykh-s-temnymi-silami-17907348.html

В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"

В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"

Съемки пройдут в приграничных районах республики, неподалеку от Афганистана и Таджикистана. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T15:40+0500

2021-03-23T15:40+0500

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культура

национальное агентство "узбеккино"

фильм

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Режиссер Хилол Насимов снимет на киностудии "Ватан" двухсерийный художественный фильм "Граница", сообщили в пресс-службе "Узбеккино".Кинолента будет посвящена военным и их борьбе с "темными силами".Съемки пройдут в приграничных районах Узбекистана, неподалеку от Афганистана и Таджикистана. Над картиной будут работать Хилол Насимов (сценарист и режиссер), Умид Маликов (оператор-постановщик), Турсунбой Даминов (оператор-постановщик), Дмитрий Янов-Яновский (композитор), Абдукаххор Каримов (звукорежиссер).Еще одним режиссером назван Шохрух Насимов.Сейчас идет подготовка к съемкам киноленты.

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национальное агентство "узбеккино", фильм