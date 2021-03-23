В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Режиссер Хилол Насимов снимет на киностудии "Ватан" двухсерийный художественный фильм "Граница", сообщили в пресс-службе "Узбеккино".Кинолента будет посвящена военным и их борьбе с "темными силами".Съемки пройдут в приграничных районах Узбекистана, неподалеку от Афганистана и Таджикистана. Над картиной будут работать Хилол Насимов (сценарист и режиссер), Умид Маликов (оператор-постановщик), Турсунбой Даминов (оператор-постановщик), Дмитрий Янов-Яновский (композитор), Абдукаххор Каримов (звукорежиссер).Еще одним режиссером назван Шохрух Насимов.Сейчас идет подготовка к съемкам киноленты.
Съемки пройдут в приграничных районах республики, неподалеку от Афганистана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Режиссер Хилол Насимов снимет на киностудии "Ватан" двухсерийный художественный фильм "Граница", сообщили в пресс-службе "Узбеккино".
Кинолента будет посвящена военным и их борьбе с "темными силами".
"Также в сюжетную цепочку фильма входят такие темы, как толерантность, мир и дружеские отношения с соседними странами", — отмечается в публикации.
Съемки пройдут в приграничных районах Узбекистана, неподалеку от Афганистана и Таджикистана.
Над картиной будут работать Хилол Насимов (сценарист и режиссер), Умид Маликов (оператор-постановщик), Турсунбой Даминов (оператор-постановщик), Дмитрий Янов-Яновский (композитор), Абдукаххор Каримов (звукорежиссер).