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https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-snimut-film-o-borbe-voennykh-s-temnymi-silami-17907348.html
В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"
В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"
Съемки пройдут в приграничных районах республики, неподалеку от Афганистана и Таджикистана. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T15:40+0500
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культура
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фильм
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Режиссер Хилол Насимов снимет на киностудии "Ватан" двухсерийный художественный фильм "Граница", сообщили в пресс-службе "Узбеккино".Кинолента будет посвящена военным и их борьбе с "темными силами".Съемки пройдут в приграничных районах Узбекистана, неподалеку от Афганистана и Таджикистана. Над картиной будут работать Хилол Насимов (сценарист и режиссер), Умид Маликов (оператор-постановщик), Турсунбой Даминов (оператор-постановщик), Дмитрий Янов-Яновский (композитор), Абдукаххор Каримов (звукорежиссер).Еще одним режиссером назван Шохрух Насимов.Сейчас идет подготовка к съемкам киноленты.
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национальное агентство "узбеккино", фильм

В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"

15:40 23.03.2021 (обновлено: 15:42 23.03.2021)
368
CC0 / Unsplash / Zach Vessels / Кинокамера
Кинокамера - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
CC0 / Unsplash / Zach Vessels /
Съемки пройдут в приграничных районах республики, неподалеку от Афганистана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Режиссер Хилол Насимов снимет на киностудии "Ватан" двухсерийный художественный фильм "Граница", сообщили в пресс-службе "Узбеккино".
Кинолента будет посвящена военным и их борьбе с "темными силами".
"Также в сюжетную цепочку фильма входят такие темы, как толерантность, мир и дружеские отношения с соседними странами", — отмечается в публикации.
Съемки пройдут в приграничных районах Узбекистана, неподалеку от Афганистана и Таджикистана.
Над картиной будут работать Хилол Насимов (сценарист и режиссер), Умид Маликов (оператор-постановщик), Турсунбой Даминов (оператор-постановщик), Дмитрий Янов-Яновский (композитор), Абдукаххор Каримов (звукорежиссер).
Еще одним режиссером назван Шохрух Насимов.
Сейчас идет подготовка к съемкам киноленты.
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