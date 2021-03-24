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https://uz.sputniknews.ru/20210324/chastnaya-firma-navarilas-na-remonte-shkoly-v-bukhare-17927566.html
Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре
Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области
2021-03-24T13:25+0500
2021-03-24T13:41+0500
происшествия
школа
растрата
ремонт
уголовное дело
хищение
бухарская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД региона.Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной по итогам ремонтных работ, руководство подрядной организации ООО O.s. и другие установили в здании школы отопительные котлы других моделей вместо оборудования, указанного в проектно-сметной документации, которое должно работать на природном газе и твердом топливе. Кроме того, сэкономили подрядчики и на освещении, установив дешевые приборы, вместо более качественных и дорогих светодиодных. В общей сложности правоохранители насчитали 140 миллионов сумов, которые присвоили нечистые на руку строители. Средства для джандарской школы были выделены из бюджета. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — хищение путем присвоения или растраты. Ведутся следственные действия.
бухарская область
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школа, растрата, ремонт, уголовное дело, хищение, бухарская область, узбекистан

Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре

13:25 24.03.2021 (обновлено: 13:41 24.03.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка школ к новому учебному году в Казани
Подготовка школ к новому учебному году в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Подрядная организация расхитила 140 миллионов сумов бюджетных средств, выделенных на ремонт общеобразовательной школы в Джандарском районе. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД региона.
Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной по итогам ремонтных работ, руководство подрядной организации ООО O.s. и другие установили в здании школы отопительные котлы других моделей вместо оборудования, указанного в проектно-сметной документации, которое должно работать на природном газе и твердом топливе.
© Пресс-служба УВД Бухарской областиВ Джандарской школе сэкономили на установке отопительных котлов, а деньги присвоили
В Джандарской школе сэкономили на установке отопительных котлов, а деньги присвоили - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
В Джандарской школе сэкономили на установке отопительных котлов, а деньги присвоили
© Пресс-служба УВД Бухарской области
Кроме того, сэкономили подрядчики и на освещении, установив дешевые приборы, вместо более качественных и дорогих светодиодных.
В общей сложности правоохранители насчитали 140 миллионов сумов, которые присвоили нечистые на руку строители. Средства для джандарской школы были выделены из бюджета.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — хищение путем присвоения или растраты. Ведутся следственные действия.
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