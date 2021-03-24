Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД региона.Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной по итогам ремонтных работ, руководство подрядной организации ООО O.s. и другие установили в здании школы отопительные котлы других моделей вместо оборудования, указанного в проектно-сметной документации, которое должно работать на природном газе и твердом топливе. Кроме того, сэкономили подрядчики и на освещении, установив дешевые приборы, вместо более качественных и дорогих светодиодных. В общей сложности правоохранители насчитали 140 миллионов сумов, которые присвоили нечистые на руку строители. Средства для джандарской школы были выделены из бюджета. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — хищение путем присвоения или растраты. Ведутся следственные действия.
Подрядная организация расхитила 140 миллионов сумов бюджетных средств, выделенных на ремонт общеобразовательной школы в Джандарском районе. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД региона.
Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной по итогам ремонтных работ, руководство подрядной организации ООО O.s. и другие установили в здании школы отопительные котлы других моделей вместо оборудования, указанного в проектно-сметной документации, которое должно работать на природном газе и твердом топливе.