https://uz.sputniknews.ru/20210324/chastnaya-firma-navarilas-na-remonte-shkoly-v-bukhare-17927566.html

Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре

Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области

2021-03-24T13:25+0500

2021-03-24T13:25+0500

2021-03-24T13:41+0500

происшествия

школа

растрата

ремонт

уголовное дело

хищение

бухарская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители выявили факт хищения денежных средств в ходе строительства здания школы в Джандарском районе Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД региона.Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной по итогам ремонтных работ, руководство подрядной организации ООО O.s. и другие установили в здании школы отопительные котлы других моделей вместо оборудования, указанного в проектно-сметной документации, которое должно работать на природном газе и твердом топливе. Кроме того, сэкономили подрядчики и на освещении, установив дешевые приборы, вместо более качественных и дорогих светодиодных. В общей сложности правоохранители насчитали 140 миллионов сумов, которые присвоили нечистые на руку строители. Средства для джандарской школы были выделены из бюджета. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — хищение путем присвоения или растраты. Ведутся следственные действия.

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школа, растрата, ремонт, уголовное дело, хищение, бухарская область, узбекистан