https://uz.sputniknews.ru/20210324/gosduma-rf-prinyala-zakon-ob-obnulenii-prezidentskikh-srokov-17932516.html
Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два
2021-03-24T15:02+0500
2021-03-24T15:02+0500
2021-03-24T15:25+0500
россия
президент
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/256/82/2568299_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_e454d8429ef69c3261f414bab4e2d564.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два срока, сообщает РИА Новости.Летом 2020 года состоялось голосование по поправкам к Конституции, касающимся, в частности, президента. По данным Центральной избирательной комиссии, их одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.Авторы инициативы о президентских сроках — депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.Кроме того, с учетом требований статьи 81 Конституции РФ, в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:При этом последнее требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ, и постоянно проживавших на этой территории.Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.
/20200622/Borba-protiv-popravok-k-Konstitutsii-kak-posledniy-i-reshitelnyy-boy-14386586.html
/20200624/Obnulenie-prezidentskikh-srokov-kak-garantiya-ustoychivosti-strany-k-shokam-14401760.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/256/82/2568299_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_ae2ab43b5552b0ee213dbf2d7c946c59.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент, государственная дума рф
Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
15:02 24.03.2021 (обновлено: 15:25 24.03.2021)
Авторами инициативы о президентских сроках стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два срока, сообщает РИА Новости
.
Летом 2020 года состоялось голосование по поправкам к Конституции, касающимся, в частности, президента. По данным Центральной избирательной комиссии, их одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.
Авторы инициативы о президентских сроках — депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
Кроме того, с учетом требований статьи 81 Конституции РФ, в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:
постоянно проживающий в стране не менее 25 лет;
не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа.
При этом последнее требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ, и постоянно проживавших на этой территории.
Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.