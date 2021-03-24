https://uz.sputniknews.ru/20210324/gosduma-rf-prinyala-zakon-ob-obnulenii-prezidentskikh-srokov-17932516.html

Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков

Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два

2021-03-24T15:02+0500

2021-03-24T15:02+0500

2021-03-24T15:25+0500

россия

президент

государственная дума рф

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два срока, сообщает РИА Новости.Летом 2020 года состоялось голосование по поправкам к Конституции, касающимся, в частности, президента. По данным Центральной избирательной комиссии, их одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.Авторы инициативы о президентских сроках — депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.Кроме того, с учетом требований статьи 81 Конституции РФ, в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:При этом последнее требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ, и постоянно проживавших на этой территории.Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

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