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Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два
2021-03-24T15:02+0500
2021-03-24T15:25+0500
россия
президент
государственная дума рф
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два срока, сообщает РИА Новости.Летом 2020 года состоялось голосование по поправкам к Конституции, касающимся, в частности, президента. По данным Центральной избирательной комиссии, их одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.Авторы инициативы о президентских сроках — депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.Кроме того, с учетом требований статьи 81 Конституции РФ, в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:При этом последнее требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ, и постоянно проживавших на этой территории.Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.
/20200622/Borba-protiv-popravok-k-Konstitutsii-kak-posledniy-i-reshitelnyy-boy-14386586.html
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президент, государственная дума рф

Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков

15:02 24.03.2021 (обновлено: 15:25 24.03.2021)
159
© Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Сергей Кузнецов
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Авторами инициативы о президентских сроках стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Государственная дума России приняла закон, дающий право нынешнему главе государства Владимиру Путину вновь претендовать на два срока, сообщает РИА Новости.
Летом 2020 года состоялось голосование по поправкам к Конституции, касающимся, в частности, президента. По данным Центральной избирательной комиссии, их одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.
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Авторы инициативы о президентских сроках — депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
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Кроме того, с учетом требований статьи 81 Конституции РФ, в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:
не моложе 35 лет;
постоянно проживающий в стране не менее 25 лет;
не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа.
При этом последнее требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ, и постоянно проживавших на этой территории.
Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.
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