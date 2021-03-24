https://uz.sputniknews.ru/20210324/kabulov-rossiya-ochen-tsenit-usiliya-uzbekistana-v-dele-mezhafganskogo-uregulirovaniya-17936375.html

Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования

Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования

Состоялся онлайн-брифинг специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова по итогам

2021-03-24T16:57+0500

2021-03-24T16:57+0500

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Состоялся онлайн-брифинг специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова по итогам консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане.Кабулов отметил, что в Москве высоко ценят усилия узбекских партнеров в деле афганского урегулирования. Помимо "тройки", есть и более широкий формат — Московский формат, на площадке которого могут высказать свое мнение представители 11 государств — это все партнеры из ЦА, Иран, США, Индия. Это инклюзивный формат, подчеркнул спикер.

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видео, мультимедиа, афганистан, узбекистан