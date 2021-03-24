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Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования
Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования
Состоялся онлайн-брифинг специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова по итогам
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Состоялся онлайн-брифинг специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова по итогам консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане.Кабулов отметил, что в Москве высоко ценят усилия узбекских партнеров в деле афганского урегулирования. Помимо "тройки", есть и более широкий формат — Московский формат, на площадке которого могут высказать свое мнение представители 11 государств — это все партнеры из ЦА, Иран, США, Индия. Это инклюзивный формат, подчеркнул спикер.
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Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования

16:57 24.03.2021 (обновлено: 17:00 24.03.2021)
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Спецпредставитель президента РФ по Афганистана Замир Кабулов подвел итоги заседания трехсторонней группы по урегулированию ситуации в ИРА, а также отметил, что, помимо этого, Москва находится в постоянном контакте с другими партнерами, в том числе с Ташкентом.
Состоялся онлайн-брифинг специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова по итогам консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане.
Кабулов отметил, что в Москве высоко ценят усилия узбекских партнеров в деле афганского урегулирования.
Помимо "тройки", есть и более широкий формат — Московский формат, на площадке которого могут высказать свое мнение представители 11 государств — это все партнеры из ЦА, Иран, США, Индия. Это инклюзивный формат, подчеркнул спикер.
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