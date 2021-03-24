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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/khalmukhamedov-naznachen-pervym-zamministra-oborony---emu-prisvoeno-zvanie-general-mayora-17921749.html
Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора
Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства,
2021-03-24T09:33+0500
2021-03-24T09:39+0500
общество
назначение
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства, К тому же Халмухамедов назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных сил.Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.Также Шухрат Халмухамедов работал в совете безопасности при президенте и в системе Министерства обороны.
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назначение, министерство обороны узбекистана

Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора

09:33 24.03.2021 (обновлено: 09:39 24.03.2021)
488
© SputnikПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik
Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства,
К тому же Халмухамедов назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных сил.
© Министерство обороны УзбекистанаШухрат Халмухамедов
Шухрат Халмухамедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Шухрат Халмухамедов
© Министерство обороны Узбекистана
Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.
Также Шухрат Халмухамедов работал в совете безопасности при президенте и в системе Министерства обороны.
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