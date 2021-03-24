https://uz.sputniknews.ru/20210324/khalmukhamedov-naznachen-pervym-zamministra-oborony---emu-prisvoeno-zvanie-general-mayora-17921749.html

Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора

Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства,

2021-03-24T09:33+0500

2021-03-24T09:33+0500

2021-03-24T09:39+0500

общество

назначение

министерство обороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства, К тому же Халмухамедов назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных сил.Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.Также Шухрат Халмухамедов работал в совете безопасности при президенте и в системе Министерства обороны.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

назначение, министерство обороны узбекистана