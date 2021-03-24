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https://uz.sputniknews.ru/20210324/khalmukhamedov-naznachen-pervym-zamministra-oborony---emu-prisvoeno-zvanie-general-mayora-17921749.html
Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора
Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства,
2021-03-24T09:33+0500
2021-03-24T09:33+0500
2021-03-24T09:39+0500
общество
назначение
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства, К тому же Халмухамедов назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных сил.Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.Также Шухрат Халмухамедов работал в совете безопасности при президенте и в системе Министерства обороны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, министерство обороны узбекистана
Халмухамедов назначен первым замминистра обороны — ему присвоено звание генерал-майора 09:33 24.03.2021 (обновлено: 09:39 24.03.2021)
Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев присвоил Шухрату Халмухамедову звание генерал-майора,
сообщают
в пресс-службе оборонного ведомства,
К тому же Халмухамедов назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных сил.
Ранее он занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям по вопросам профилактики ЧС.
Также Шухрат Халмухамедов работал в совете безопасности при президенте и в системе Министерства обороны.