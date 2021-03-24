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Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Объявление лауреатов Нобелевской премии 2021 года состоится 4-11 октября в Стокгольме и Осло.
2021-03-24T15:31+0500
2021-03-24T15:31+0500
2021-03-24T15:32+0500
в мире
нобелевская премия
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Объявление лауреатов Нобелевской премии 2021 года состоится 4-11 октября в Стокгольме и Осло.Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятий, сообщается в релизе Нобелевского фонда.Итак, 4 октября в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявит имя лауреата в области медицины.Пятого и шестого октября Королевская шведская академия наук озвучит имена лауреатов по физике и химии. Имя лауреата Нобелевской премии по литературе станет известно 7 октября. Одиннадцатого октября в Стокгольме объявят лауреата премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно 8 октября в Осло.
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нобелевская премия
Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре 15:31 24.03.2021 (обновлено: 15:32 24.03.2021)
Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятий.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Объявление лауреатов Нобелевской премии 2021 года состоится 4-11 октября в Стокгольме и Осло.
Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятий,
сообщается
в релизе Нобелевского фонда.
Итак, 4 октября в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявит имя лауреата в области медицины.
Пятого и шестого октября Королевская шведская академия наук озвучит имена лауреатов по физике и химии.
Имя лауреата Нобелевской премии по литературе станет известно 7 октября.
Одиннадцатого октября в Стокгольме объявят лауреата премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.
Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно 8 октября в Осло.