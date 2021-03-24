https://uz.sputniknews.ru/20210324/laureatov-nobelevskoy-premii2021-obyavyat-v-oktyabre-17934184.html

Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре

Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Объявление лауреатов Нобелевской премии 2021 года состоится 4-11 октября в Стокгольме и Осло.

2021-03-24T15:31+0500

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в мире

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Объявление лауреатов Нобелевской премии 2021 года состоится 4-11 октября в Стокгольме и Осло.Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятий, сообщается в релизе Нобелевского фонда.Итак, 4 октября в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявит имя лауреата в области медицины.Пятого и шестого октября Королевская шведская академия наук озвучит имена лауреатов по физике и химии. Имя лауреата Нобелевской премии по литературе станет известно 7 октября. Одиннадцатого октября в Стокгольме объявят лауреата премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно 8 октября в Осло.

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