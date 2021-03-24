Молодой наманганец попал под поезд "под музыку"

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.Происшествие произошло днем 21 марта на шестом пикете 88-го километра между железнодорожными путями Ровустон—Наманган. По данным правоохранителей, локомотив с шестью вагонами, проходя через махаллю "Элабод" Давлатабадского района, сбил местного жителя 2002 года рождения. Парень шел по рельсам и, как выяснилось позже, не услышал звука приближающейся опасности из-за того, что был в наушниках.В результате пострадавший поступил в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него констатированы черепно-мозговая травма, перелом челюстной кости, травма правой руки.Известно, что поездом управлял 48-летний машинист Кокандского локомотивного депо. По факту произошедшего ведутся доследственные действия.
Юноша шел по рельсам в наушниках, не услышал поезд и попал в больницу с переломами.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.
Происшествие произошло днем 21 марта на шестом пикете 88-го километра между железнодорожными путями Ровустон—Наманган.
По данным правоохранителей, локомотив с шестью вагонами, проходя через махаллю "Элабод" Давлатабадского района, сбил местного жителя 2002 года рождения. Парень шел по рельсам и, как выяснилось позже, не услышал звука приближающейся опасности из-за того, что был в наушниках.
В результате пострадавший поступил в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него констатированы черепно-мозговая травма, перелом челюстной кости, травма правой руки.
Известно, что поездом управлял 48-летний машинист Кокандского локомотивного депо. По факту произошедшего ведутся доследственные действия.