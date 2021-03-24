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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/molodoy-namanganets-popal-pod-poezd-pod-muzyku-17925081.html
Молодой наманганец попал под поезд "под музыку"
Молодой наманганец попал под поезд "под музыку"
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.
2021-03-24T12:18+0500
2021-03-24T12:23+0500
происшествия
больница
железная дорога
наманган
поезд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.Происшествие произошло днем 21 марта на шестом пикете 88-го километра между железнодорожными путями Ровустон—Наманган. По данным правоохранителей, локомотив с шестью вагонами, проходя через махаллю "Элабод" Давлатабадского района, сбил местного жителя 2002 года рождения. Парень шел по рельсам и, как выяснилось позже, не услышал звука приближающейся опасности из-за того, что был в наушниках.В результате пострадавший поступил в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него констатированы черепно-мозговая травма, перелом челюстной кости, травма правой руки.Известно, что поездом управлял 48-летний машинист Кокандского локомотивного депо. По факту произошедшего ведутся доследственные действия.
наманган
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больница, железная дорога, наманган, поезд, узбекистан

Молодой наманганец попал под поезд "под музыку"

12:18 24.03.2021 (обновлено: 12:23 24.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток железнодорожного пути
Участок железнодорожного пути - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
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Юноша шел по рельсам в наушниках, не услышал поезд и попал в больницу с переломами.
ТАШКЕНТ, 24 марSputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.
Происшествие произошло днем 21 марта на шестом пикете 88-го километра между железнодорожными путями Ровустон—Наманган.
По данным правоохранителей, локомотив с шестью вагонами, проходя через махаллю "Элабод" Давлатабадского района, сбил местного жителя 2002 года рождения. Парень шел по рельсам и, как выяснилось позже, не услышал звука приближающейся опасности из-за того, что был в наушниках.
В результате пострадавший поступил в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него констатированы черепно-мозговая травма, перелом челюстной кости, травма правой руки.
Известно, что поездом управлял 48-летний машинист Кокандского локомотивного депо. По факту произошедшего ведутся доследственные действия.
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