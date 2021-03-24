https://uz.sputniknews.ru/20210324/molodoy-namanganets-popal-pod-poezd-pod-muzyku-17925081.html

Молодой наманганец попал под поезд "под музыку"

Молодой наманганец попал под поезд "под музыку"

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.

2021-03-24T12:18+0500

2021-03-24T12:18+0500

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происшествия

больница

железная дорога

наманган

поезд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Давлатабадском районе города Наманган поезд сбил 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.Происшествие произошло днем 21 марта на шестом пикете 88-го километра между железнодорожными путями Ровустон—Наманган. По данным правоохранителей, локомотив с шестью вагонами, проходя через махаллю "Элабод" Давлатабадского района, сбил местного жителя 2002 года рождения. Парень шел по рельсам и, как выяснилось позже, не услышал звука приближающейся опасности из-за того, что был в наушниках.В результате пострадавший поступил в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него констатированы черепно-мозговая травма, перелом челюстной кости, травма правой руки.Известно, что поездом управлял 48-летний машинист Кокандского локомотивного депо. По факту произошедшего ведутся доследственные действия.

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больница, железная дорога, наманган, поезд, узбекистан