Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210324/odin--seryy-drugoy--tozhe-v-chelyabinske-muzhchina-vygulivaet-dvukh-gusey--video-17942595.html
Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке.
2021-03-24T19:58+0500
2021-03-24T19:58+0500
2021-03-24T19:58+0500
видео
птицы
мультимедиа
животные
прогулка
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17942333_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_0e6c2bba79a6c0978490a612c8d93ee0.jpg
Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке. Как признается хозяин птиц Антон Машуков, он завел Яшу, Машу и Дашу во время пандемии.Разумеется, в ней созданы все условия, чтобы птицам было комфортно.Подробности смотрите в видеосюжете.
челябинск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17942333_70:0:1114:783_1920x0_80_0_0_7d706a40c1f10dd6b70aa84bc00ef2de.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, птицы, мультимедиа, животные, прогулка, челябинск
Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
Вообще говоря, гусей всего трое. Один из них просто в этот раз остался дома.
Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке.
Как признается хозяин птиц Антон Машуков, он завел Яшу, Машу и Дашу во время пандемии.
По его словам, гуси — очень преданные существа, да и сам мужчина ничем их не обделяет: у пернатых есть отдельная комната.
Разумеется, в ней созданы все условия, чтобы птицам было комфортно.
Подробности смотрите в видеосюжете.