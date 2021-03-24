https://uz.sputniknews.ru/20210324/odin--seryy-drugoy--tozhe-v-chelyabinske-muzhchina-vygulivaet-dvukh-gusey--video-17942595.html

Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео

Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео

Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке.

2021-03-24T19:58+0500

2021-03-24T19:58+0500

2021-03-24T19:58+0500

видео

птицы

мультимедиа

животные

прогулка

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17942333_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_0e6c2bba79a6c0978490a612c8d93ee0.jpg

Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке. Как признается хозяин птиц Антон Машуков, он завел Яшу, Машу и Дашу во время пандемии.Разумеется, в ней созданы все условия, чтобы птицам было комфортно.Подробности смотрите в видеосюжете.

челябинск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, птицы, мультимедиа, животные, прогулка, челябинск