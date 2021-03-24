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Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке.
2021-03-24T19:58+0500
2021-03-24T19:58+0500
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птицы
мультимедиа
животные
прогулка
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Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке. Как признается хозяин птиц Антон Машуков, он завел Яшу, Машу и Дашу во время пандемии.Разумеется, в ней созданы все условия, чтобы птицам было комфортно.Подробности смотрите в видеосюжете.
челябинск
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видео, птицы, мультимедиа, животные, прогулка, челябинск

Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео

19:58 24.03.2021
1100
Вообще говоря, гусей всего трое. Один из них просто в этот раз остался дома.
Жители Челябинска уже привыкли видеть "пернатых питомцев" на прогулке.
Как признается хозяин птиц Антон Машуков, он завел Яшу, Машу и Дашу во время пандемии.
По его словам, гуси — очень преданные существа, да и сам мужчина ничем их не обделяет: у пернатых есть отдельная комната.
Разумеется, в ней созданы все условия, чтобы птицам было комфортно.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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