https://uz.sputniknews.ru/20210324/postradavshim-ot-deystviy-agentstva-korean-and-migration-vozmestyat-uscherb-17925796.html

Пострадавшим от действий агентства Korean and migration возместят ущерб

Пострадавшим от действий агентства Korean and migration возместят ущерб

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентском городском управлении БПИ сообщили о том, что пострадавшим от действий агентства занятости Korean and migration будет

2021-03-24T12:17+0500

2021-03-24T12:17+0500

2021-03-24T12:20+0500

общество

частное агентство занятости

приговор

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентском городском управлении БПИ сообщили о том, что пострадавшим от действий агентства занятости Korean and migration будет возмещен материальный ущерб. Сумма взыскания составляет почти 20 млрд сумов.При этом в БПИ уточняют, что средства взыщут из денежных средств компании, автомобиля марки Malibu, оцененного в 254 632 846 сумов, здания и сооружения офиса на земельном участке в Уйчинском районе Наманганской области площадью 661,7 квадратных метра, оцененных в 154 114 000 сумов, а также офисного оборудования на 201 181 173 сума.Более 7 млрд сумов уже распределены пропорционально между 1 456 гражданами, от которых поступили заявления.Сейчас часть имущества выставлена на торги, другая часть уже продана, и деньги перечислены на счета пострадавших.Дело находится под особым контролем соответствующих структур.Напомним, центр занятности Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi занимался трудоустройством граждан в Южной Корее. Однако на деле осужденные оформляли работникам поддельные договоры и квитанции. В сентябре 2020 года в Яккасарайском районном суде по уголовным делам завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении ответственных лиц агентства. Согласно приговору, задержанные были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 9 месяцев до 9 лет.

/20201125/Ministerstvo-zanyatosti-otozvalo-litsenzii-u-desyatkov-chastnykh-agentstv-zanyatosti-15479553.html

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частное агентство занятости, приговор, узбекистан