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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/postradavshim-ot-deystviy-agentstva-korean-and-migration-vozmestyat-uscherb-17925796.html
Пострадавшим от действий агентства Korean and migration возместят ущерб
Пострадавшим от действий агентства Korean and migration возместят ущерб
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентском городском управлении БПИ сообщили о том, что пострадавшим от действий агентства занятости Korean and migration будет
2021-03-24T12:17+0500
2021-03-24T12:20+0500
общество
частное агентство занятости
приговор
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентском городском управлении БПИ сообщили о том, что пострадавшим от действий агентства занятости Korean and migration будет возмещен материальный ущерб. Сумма взыскания составляет почти 20 млрд сумов.При этом в БПИ уточняют, что средства взыщут из денежных средств компании, автомобиля марки Malibu, оцененного в 254 632 846 сумов, здания и сооружения офиса на земельном участке в Уйчинском районе Наманганской области площадью 661,7 квадратных метра, оцененных в 154 114 000 сумов, а также офисного оборудования на 201 181 173 сума.Более 7 млрд сумов уже распределены пропорционально между 1 456 гражданами, от которых поступили заявления.Сейчас часть имущества выставлена на торги, другая часть уже продана, и деньги перечислены на счета пострадавших.Дело находится под особым контролем соответствующих структур.Напомним, центр занятности Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi занимался трудоустройством граждан в Южной Корее. Однако на деле осужденные оформляли работникам поддельные договоры и квитанции. В сентябре 2020 года в Яккасарайском районном суде по уголовным делам завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении ответственных лиц агентства. Согласно приговору, задержанные были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 9 месяцев до 9 лет.
/20201125/Ministerstvo-zanyatosti-otozvalo-litsenzii-u-desyatkov-chastnykh-agentstv-zanyatosti-15479553.html
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частное агентство занятости, приговор, узбекистан

Пострадавшим от действий агентства Korean and migration возместят ущерб

12:17 24.03.2021 (обновлено: 12:20 24.03.2021)
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© SputnikУзбекская валюта - сум
Узбекская валюта - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik
Бюро принудительного исполнения изучило сообщения о том, что гражданам, пострадавшим от действий частного агентства занятости Korean and migration, не возместили причиненный материальный ущерб.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентском городском управлении БПИ сообщили о том, что пострадавшим от действий агентства занятости Korean and migration будет возмещен материальный ущерб. Сумма взыскания составляет почти 20 млрд сумов.
При этом в БПИ уточняют, что средства взыщут из денежных средств компании, автомобиля марки Malibu, оцененного в 254 632 846 сумов, здания и сооружения офиса на земельном участке в Уйчинском районе Наманганской области площадью 661,7 квадратных метра, оцененных в 154 114 000 сумов, а также офисного оборудования на 201 181 173 сума.
Более 7 млрд сумов уже распределены пропорционально между 1 456 гражданами, от которых поступили заявления.
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Сейчас часть имущества выставлена на торги, другая часть уже продана, и деньги перечислены на счета пострадавших.
Дело находится под особым контролем соответствующих структур.
Напомним, центр занятности Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi занимался трудоустройством граждан в Южной Корее.
Однако на деле осужденные оформляли работникам поддельные договоры и квитанции. В сентябре 2020 года в Яккасарайском районном суде по уголовным делам завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении ответственных лиц агентства. Согласно приговору, задержанные были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 9 месяцев до 9 лет.
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