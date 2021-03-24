Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем, сообщает Wall Street Journal.В компании BetterUp он будет заниматься стратегией, благотворительностью, а также освещать важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.Ранее, 8 марта, вышло первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Оно вызвало скандал, так пара рассказала об озабоченности королевской семьи по поводу цвета кожи их ребенка. Также Меган поделилась тем, что из-за травли в британской прессе задумывалась о самоубийстве.Напомним, в феврале принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили королеве Елизавете II, что не вернутся к своим королевским обязанностям. Сложить с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го.
По словам принца Гарри, он намерен помогать влиять на жизнь людей вокруг.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем, сообщает Wall Street Journal.
В компании BetterUp он будет заниматься стратегией, благотворительностью, а также освещать важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.
"Это безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех сферах. Также я намерен помогать влиять на жизнь людей", - заявил принц Гарри.
Ранее, 8 марта, вышло первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Оно вызвало скандал, так пара рассказала об озабоченности королевской семьи по поводу цвета кожи их ребенка. Также Меган поделилась тем, что из-за травли в британской прессе задумывалась о самоубийстве.
Напомним, в феврале принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили королеве Елизавете II, что не вернутся к своим королевским обязанностям. Сложить с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го.