https://uz.sputniknews.ru/20210324/prints-garri-budet-rabotat-v-startape-zanimayuschimsya-psikhicheskim-zdorovem-17922110.html

Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем

Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем,

2021-03-24T09:49+0500

2021-03-24T09:49+0500

2021-03-24T09:50+0500

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работа

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принц гарри

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем, сообщает Wall Street Journal.В компании BetterUp он будет заниматься стратегией, благотворительностью, а также освещать важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.Ранее, 8 марта, вышло первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Оно вызвало скандал, так пара рассказала об озабоченности королевской семьи по поводу цвета кожи их ребенка. Также Меган поделилась тем, что из-за травли в британской прессе задумывалась о самоубийстве.Напомним, в феврале принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили королеве Елизавете II, что не вернутся к своим королевским обязанностям. Сложить с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го.

/20201125/Vazhno-eto-obsuzhdat-Megan-Markl-rasskazala-chto-poteryala-rebenka-15478798.html

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работа, калифорния, принц гарри