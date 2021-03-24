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Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем
Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем,
2021-03-24T09:49+0500
2021-03-24T09:50+0500
в мире
работа
калифорния
принц гарри
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем, сообщает Wall Street Journal.В компании BetterUp он будет заниматься стратегией, благотворительностью, а также освещать важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.Ранее, 8 марта, вышло первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Оно вызвало скандал, так пара рассказала об озабоченности королевской семьи по поводу цвета кожи их ребенка. Также Меган поделилась тем, что из-за травли в британской прессе задумывалась о самоубийстве.Напомним, в феврале принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили&nbsp;королеве Елизавете II, что не&nbsp;вернутся к&nbsp;своим королевским обязанностям. Сложить&nbsp;с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го.
/20201125/Vazhno-eto-obsuzhdat-Megan-Markl-rasskazala-chto-poteryala-rebenka-15478798.html
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работа, калифорния, принц гарри

Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем

09:49 24.03.2021 (обновлено: 09:50 24.03.2021)
489
© AFP 2018 / STEVE PARSONSПринц Гарри
Принц Гарри - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© AFP 2018 / STEVE PARSONS
По словам принца Гарри, он намерен помогать влиять на жизнь людей вокруг.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Принц Гарри обустраивается в Калифорнии, где стал специалистом в местной компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем, сообщает Wall Street Journal.
В компании BetterUp он будет заниматься стратегией, благотворительностью, а также освещать важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.

"Это безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех сферах. Также я намерен помогать влиять на жизнь людей", - заявил принц Гарри.

Ранее, 8 марта, вышло первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Оно вызвало скандал, так пара рассказала об озабоченности королевской семьи по поводу цвета кожи их ребенка. Также Меган поделилась тем, что из-за травли в британской прессе задумывалась о самоубийстве.
Меган Маркл - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2020
В мире
"Важно это обсуждать": Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка
25 ноября 2020, 18:30
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Напомним, в феврале принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили королеве Елизавете II, что не вернутся к своим королевским обязанностям. Сложить с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го.
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