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Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Дубае продали самую большую картину, которая пока что существует в мире.
2021-03-24T17:09+0500
2021-03-24T17:18+0500
в мире
аукцион
рекорд
дубай
художник
искусство
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Дубае продали самую большую картину, которая пока что существует в мире. Аукцион прошел в Дубае, пишет местное издание Khaleej Times.Картина под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") написана на холсте. Как признается британский художник Саша Джафри, на создание полотна он потратил семь месяцев.Изначально автор картины планировал разделить ее на 70 частей и распродать их на шести аукционах в разных точках планеты. За свое творение Джафри планировал выручить где-то 30 миллионов долларов, но в итоге за полотно отдали вдвое больше — 62 миллиона.Эти деньги, как признался сам художник, пойдут вовсе не на личные нужды, а на благотворительность: средства будут направлены на проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других организаций, которые занимаются помощью детям.По его словам, цель — сделать доступным Интернет для тех, кто живет в самых бедных странах.
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аукцион, рекорд, дубай, художник, искусство

Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев

17:09 24.03.2021 (обновлено: 17:18 24.03.2021)
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© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACEКартина "Путешествие человечества" художника Саши Джафри
Картина Путешествие человечества художника Саши Джафри - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE
Творение занимает площадь более 1,5 тысячи квадратных метров.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Дубае продали самую большую картину, которая пока что существует в мире.
Аукцион прошел в Дубае, пишет местное издание Khaleej Times.
Картина под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") написана на холсте. Как признается британский художник Саша Джафри, на создание полотна он потратил семь месяцев.
Изначально автор картины планировал разделить ее на 70 частей и распродать их на шести аукционах в разных точках планеты.
За свое творение Джафри планировал выручить где-то 30 миллионов долларов, но в итоге за полотно отдали вдвое больше — 62 миллиона.
Эти деньги, как признался сам художник, пойдут вовсе не на личные нужды, а на благотворительность: средства будут направлены на проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других организаций, которые занимаются помощью детям.

"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через Интернет", — поделился Джафри.

По его словам, цель — сделать доступным Интернет для тех, кто живет в самых бедных странах.
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