https://uz.sputniknews.ru/20210324/samaya-bolshaya-kartina-v-mire-ushla-s-molotka-za-62-mln-17936914.html

Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев

Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Дубае продали самую большую картину, которая пока что существует в мире.

2021-03-24T17:09+0500

2021-03-24T17:09+0500

2021-03-24T17:18+0500

в мире

аукцион

рекорд

дубай

художник

искусство

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Дубае продали самую большую картину, которая пока что существует в мире. Аукцион прошел в Дубае, пишет местное издание Khaleej Times.Картина под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") написана на холсте. Как признается британский художник Саша Джафри, на создание полотна он потратил семь месяцев.Изначально автор картины планировал разделить ее на 70 частей и распродать их на шести аукционах в разных точках планеты. За свое творение Джафри планировал выручить где-то 30 миллионов долларов, но в итоге за полотно отдали вдвое больше — 62 миллиона.Эти деньги, как признался сам художник, пойдут вовсе не на личные нужды, а на благотворительность: средства будут направлены на проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других организаций, которые занимаются помощью детям.По его словам, цель — сделать доступным Интернет для тех, кто живет в самых бедных странах.

дубай

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аукцион, рекорд, дубай, художник, искусство