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https://uz.sputniknews.ru/20210324/startovali-prodazhi-obnovlennykh-chevrolet-equinox-i-chevrolet-tracker-17924913.html
Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker
Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.
2021-03-24T12:01+0500
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общество
uzauto motors
автомобили
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.Напомним, в связи с&nbsp;последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox задерживалась в феврале. Тогда компания принесла извинения покупателям.В декабре 2020 года стартовала контрактация Trailblazer и Equinox во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors. В первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.
/20191125/Novyy-Chevrolet-Equinox-pervye-snimki-v-Uzbekistane-12868262.html
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uzauto motors, автомобили, узбекистан, узбекистан

Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker

12:01 24.03.2021
384
© UzAuto MotorsОбновленный Chevrolet Tracker
Обновленный Chevrolet Tracker - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Обновленный Chevrolet Tracker
© UzAuto Motors
Цены на Chevrolet Equinox в базовой комплектации начинаются от 299 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.
Цены на Chevrolet Equinox в базовой комплектации начинаются от 299 миллионов сумов, RS - от 414 миллионов. Chevrolet Tracker в базовой комплектации обойдется в 166 899 500 сумов, LT - 232 миллиона сумов и Redline - от 240 миллионов сумов.
Напомним, в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox задерживалась в феврале. Тогда компания принесла извинения покупателям.
Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2019
Общество
Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане
25 ноября 2019, 12:06
14296
В декабре 2020 года стартовала контрактация Trailblazer и Equinox во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors.
В первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.
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