Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.Напомним, в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox задерживалась в феврале. Тогда компания принесла извинения покупателям.В декабре 2020 года стартовала контрактация Trailblazer и Equinox во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors. В первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.
Цены на Chevrolet Equinox в базовой комплектации начинаются от 299 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.
Цены на Chevrolet Equinox в базовой комплектации начинаются от 299 миллионов сумов, RS - от 414 миллионов. Chevrolet Tracker в базовой комплектации обойдется в 166 899 500 сумов, LT - 232 миллиона сумов и Redline - от 240 миллионов сумов.
Напомним, в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox задерживалась в феврале. Тогда компания принесла извинения покупателям.