https://uz.sputniknews.ru/20210324/startovali-prodazhi-obnovlennykh-chevrolet-equinox-i-chevrolet-tracker-17924913.html

Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker

Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.

2021-03-24T12:01+0500

2021-03-24T12:01+0500

2021-03-24T12:01+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В UzAuto Motors объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.Напомним, в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox задерживалась в феврале. Тогда компания принесла извинения покупателям.В декабре 2020 года стартовала контрактация Trailblazer и Equinox во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors. В первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.

/20191125/Novyy-Chevrolet-Equinox-pervye-snimki-v-Uzbekistane-12868262.html

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