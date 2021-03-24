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Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекская делегация во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила столицу Таджикистана, сообщает пресс-служба
2021-03-24T17:37+0500
2021-03-24T20:06+0500
политика
переговоры
строительство
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекская делегация во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила столицу Таджикистана, сообщает пресс-служба столичной организации.В рамках официального визита Жахонгир Артикходжаев встретился с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о планах строительства жилья, адаптированных к местным климатическим условиям, и о поставках строительных материалов из Узбекистана. Кроме того, генедиректор СП ООО Grand Road Tashkent Ахмад Сайдалиев встретился с зампредседателя Душанде по транспорту и дорожному строительству Саидзода Фирдавсом и начальником Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и мостов города Рахимзодой Мухаммадюсуфом.Во время переговоров таджикские власти заинтересовались опытом Узбекистана в строительстве наземного метро.
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переговоры, строительство, таджикистан, узбекистан

Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро

17:37 24.03.2021 (обновлено: 20:06 24.03.2021)
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© Пресс-служба Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.Хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев прибыл с рабочей поездкой в столицу Таджикистана.
Хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев прибыл с рабочей поездкой в столицу Таджикистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Пресс-служба Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.
В рамках официального визита Жахонгир Артикходжаев встретился с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекская делегация во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила столицу Таджикистана, сообщает пресс-служба столичной организации.
В рамках официального визита Жахонгир Артикходжаев встретился с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.
© Пресс-служба Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.Хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев прибыл с рабочей поездкой в столицу Таджикистана.
Хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев прибыл с рабочей поездкой в столицу Таджикистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев прибыл с рабочей поездкой в столицу Таджикистана.
© Пресс-служба Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о планах строительства жилья, адаптированных к местным климатическим условиям, и о поставках строительных материалов из Узбекистана.
Кроме того, генедиректор СП ООО Grand Road Tashkent Ахмад Сайдалиев встретился с зампредседателя Душанде по транспорту и дорожному строительству Саидзода Фирдавсом и начальником Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и мостов города Рахимзодой Мухаммадюсуфом.
Во время переговоров таджикские власти заинтересовались опытом Узбекистана в строительстве наземного метро.
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