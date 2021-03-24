https://uz.sputniknews.ru/20210324/tadzhikistan-planiruet-perenyat-opyt-uzbekistana-v-stroitelstve-nazemnogo-metro-17937690.html

Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро

Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекская делегация во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила столицу Таджикистана, сообщает пресс-служба

2021-03-24T17:37+0500

2021-03-24T17:37+0500

2021-03-24T20:06+0500

политика

переговоры

строительство

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекская делегация во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила столицу Таджикистана, сообщает пресс-служба столичной организации.В рамках официального визита Жахонгир Артикходжаев встретился с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о планах строительства жилья, адаптированных к местным климатическим условиям, и о поставках строительных материалов из Узбекистана. Кроме того, генедиректор СП ООО Grand Road Tashkent Ахмад Сайдалиев встретился с зампредседателя Душанде по транспорту и дорожному строительству Саидзода Фирдавсом и начальником Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и мостов города Рахимзодой Мухаммадюсуфом.Во время переговоров таджикские власти заинтересовались опытом Узбекистана в строительстве наземного метро.

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переговоры, строительство, таджикистан, узбекистан