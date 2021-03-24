https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-rossii-uchenye-vydelili-novyy-variant-yuzhnoafrikanskogo-shtamma-koronavirusa-17922287.html

В России ученые выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

В России ученые выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма

2021-03-24T10:13+0500

2021-03-24T10:13+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным органа надзора, полученный вирусный изолят передали в Государственную коллекцию вирусов для проведения соответствующих исследований.Теперь российским ученым предстоит провести лабораторное исследование по нейтрализации новой разновидности африканского штамма COVID-19. Для этого они намерены использовать сыворотки переболевших коронавирусом и привитых вакцинами отечественного производства.Напомним: Роспотребнадзор 16 марта заявил о выявлении южноафриканского штамма коронавируса в России. Согласно информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают штамм более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были переболевшие коронавирусом пациенты.

/20201224/Rossiyskie-uchenye-poluchili-obraztsy-novogo-shtamma-COVID-iz-Britanii-15674201.html

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