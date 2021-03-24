Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-rossii-uchenye-vydelili-novyy-variant-yuzhnoafrikanskogo-shtamma-koronavirusa-17922287.html
В России ученые выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19
В России ученые выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма
2021-03-24T10:13+0500
2021-03-24T11:53+0500
россия
пандемия
коронавирус
российские ученые
вирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/06/15547097_0:0:2649:1490_1920x0_80_0_0_1f150282ba25fe2dfac4b137b6ad5d6a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным органа надзора, полученный вирусный изолят передали в Государственную коллекцию вирусов для проведения соответствующих исследований.Теперь российским ученым предстоит провести лабораторное исследование по нейтрализации новой разновидности африканского штамма COVID-19. Для этого они намерены использовать сыворотки переболевших коронавирусом и привитых вакцинами отечественного производства.Напомним: Роспотребнадзор 16 марта заявил о выявлении южноафриканского штамма коронавируса в России. Согласно информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают штамм более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были переболевшие коронавирусом пациенты.
/20201224/Rossiyskie-uchenye-poluchili-obraztsy-novogo-shtamma-COVID-iz-Britanii-15674201.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/06/15547097_0:0:2649:1988_1920x0_80_0_0_3f7a4554d23ea85007e8863fd1bd264a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
пандемия, коронавирус, российские ученые, вирус

В России ученые выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

10:13 24.03.2021 (обновлено: 11:53 24.03.2021)
1215
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Производство компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами.
ТАШКЕНТ, 24 мар Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", - информируется в релизе.

По данным органа надзора, полученный вирусный изолят передали в Государственную коллекцию вирусов для проведения соответствующих исследований.
Теперь российским ученым предстоит провести лабораторное исследование по нейтрализации новой разновидности африканского штамма COVID-19. Для этого они намерены использовать сыворотки переболевших коронавирусом и привитых вакцинами отечественного производства.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2020
В мире
Российские ученые получили образцы нового штамма COVID из Британии
24 декабря 2020, 18:28
177
Напомним: Роспотребнадзор 16 марта заявил о выявлении южноафриканского штамма коронавируса в России. Согласно информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают штамм более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были переболевшие коронавирусом пациенты.
020000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
15:23Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
15:08Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
15:06В Узбекистане задержали фальшивого президента
15:02Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
14:31В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
14:27Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана
14:22Что россияне покупают по ночам
14:05Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым
14:05В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
14:04В руководстве Госкомэкологии очередное назначение
13:50Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя
13:42Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее
13:36Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ
13:35В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой
13:25Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре
13:17При приеме на работу больше не потребуется справка о несудимости — указ
13:02В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий
13:01Во сколько миллионеры встают и на что тратят свободное время — исследование
12:25Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото