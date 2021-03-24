В России ученые выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным органа надзора, полученный вирусный изолят передали в Государственную коллекцию вирусов для проведения соответствующих исследований.Теперь российским ученым предстоит провести лабораторное исследование по нейтрализации новой разновидности африканского штамма COVID-19. Для этого они намерены использовать сыворотки переболевших коронавирусом и привитых вакцинами отечественного производства.Напомним: Роспотребнадзор 16 марта заявил о выявлении южноафриканского штамма коронавируса в России. Согласно информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают штамм более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были переболевшие коронавирусом пациенты.
В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", - информируется в релизе.
По данным органа надзора, полученный вирусный изолят передали в Государственную коллекцию вирусов для проведения соответствующих исследований.
Теперь российским ученым предстоит провести лабораторное исследование по нейтрализации новой разновидности африканского штамма COVID-19. Для этого они намерены использовать сыворотки переболевших коронавирусом и привитых вакцинами отечественного производства.
Напомним: Роспотребнадзор 16 марта заявил о выявлении южноафриканского штамма коронавируса в России. Согласно информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают штамм более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были переболевшие коронавирусом пациенты.