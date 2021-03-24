В руководстве Госкомэкологии очередное назначение

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана стал Жусипбек Казбеков. Об этом сообщили в Совете министров Каракалпакстана, где назначенец с ноября 2018 года занимал должность заместителя председателя по вопросам экологии и развития Приаральского региона.Известно, что Казбеков родился в 1973 году в столице Каракалпакстана Нукусе. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, а также магистратуру в Университете штата Колорадо (США). Он специализируется на инженерных и гидротехнических сооружениях, управлении водными ресурсами.
Зампредседателя структуры стал Жусипбек Казбеков, ему 48 лет, до этого курировал вопросы экологии и развития Приаральского региона в Совете министров Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 24 мар— Sputnik. Новым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана стал Жусипбек Казбеков.
Об этом сообщили в Совете министров Каракалпакстана, где назначенец с ноября 2018 года занимал должность заместителя председателя по вопросам экологии и развития Приаральского региона.
Известно, что Казбеков родился в 1973 году в столице Каракалпакстана Нукусе. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, а также магистратуру в Университете штата Колорадо (США). Он специализируется на инженерных и гидротехнических сооружениях, управлении водными ресурсами.