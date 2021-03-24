https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-rukovodstve-goskomekologii--ocherednoe-naznachenie-17930698.html

В руководстве Госкомэкологии очередное назначение

В руководстве Госкомэкологии очередное назначение

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана стал Жусипбек Казбеков.

2021-03-24T14:04+0500

2021-03-24T14:04+0500

2021-03-24T14:09+0500

общество

госкомэкологии

назначение

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана стал Жусипбек Казбеков. Об этом сообщили в Совете министров Каракалпакстана, где назначенец с ноября 2018 года занимал должность заместителя председателя по вопросам экологии и развития Приаральского региона.Известно, что Казбеков родился в 1973 году в столице Каракалпакстана Нукусе. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, а также магистратуру в Университете штата Колорадо (США). Он специализируется на инженерных и гидротехнических сооружениях, управлении водными ресурсами.

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госкомэкологии, назначение