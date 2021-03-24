https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-srednevekove-tozhe-byli-memy-nakhodka-uchenykh-eto-dokazala--foto-17923372.html

В Средневековье тоже были мемы: находка ученых это доказала — фото

В Средневековье тоже были мемы: находка ученых это доказала — фото

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Слово "мем" появилось в 1976 году — считается, что этот термин впервые ввел и описал эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге

2021-03-24T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Слово "мем" появилось в 1976 году — считается, что этот термин впервые ввел и описал эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге "Эгоистичный ген".Однако слово прочно вошло в обиход, конечно, уже в XXI веке. Сейчас под ним понимается шутливая картинка, действие, фраза, которая становится расхожей в обществе.Казалось бы, как раньше человечество жило без мемов? Но кто сказал, что их не было? Недавнее открытие ученых показало, что у средневековых людей были свои шутки и приколы.Так, эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII—XIV веков с изображением рыцаря и улитки вполне может считаться аналогом современного мема.Об этом пишет Daily Mail.Итак, что же особенного в этой вещице? Работница Британского музея Беверли Ненк рассказала, что в Средневековье улитки часто символизировали трусость. То, что рыцарь изображен сидящим на ней, может иметь ироничный подтекст.Она добавила, что интересная находка сделана из серебра, а сверху украшена позолотой. Специалист считает, что изделие носили как брошку или нацепляли на кожаный ремень.

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