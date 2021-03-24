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В Средневековье тоже были мемы: находка ученых это доказала — фото
В Средневековье тоже были мемы: находка ученых это доказала — фото
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Слово "мем" появилось в 1976 году — считается, что этот термин впервые ввел и описал эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге
2021-03-24T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Слово "мем" появилось в 1976 году — считается, что этот термин впервые ввел и описал эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге "Эгоистичный ген".Однако слово прочно вошло в обиход, конечно, уже в XXI веке. Сейчас под ним понимается шутливая картинка, действие, фраза, которая становится расхожей в обществе.Казалось бы, как раньше человечество жило без мемов? Но кто сказал, что их не было? Недавнее открытие ученых показало, что у средневековых людей были свои шутки и приколы.Так, эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII—XIV веков с изображением рыцаря и улитки вполне может считаться аналогом современного мема.Об этом пишет Daily Mail.Итак, что же особенного в этой вещице? Работница Британского музея Беверли Ненк рассказала, что в Средневековье улитки часто символизировали трусость. То, что рыцарь изображен сидящим на ней, может иметь ироничный подтекст.Она добавила, что интересная находка сделана из серебра, а сверху украшена позолотой. Специалист считает, что изделие носили как брошку или нацепляли на кожаный ремень.
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великобритания, история, шутка, мем

В Средневековье тоже были мемы: находка ученых это доказала — фото

12:10 24.03.2021 (обновлено: 12:12 24.03.2021)
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© Yorkshire Archaeology Advisory ServiceСеребряный значок с изображением средневекового рыцаря, вылезающего из раковины улитки
Серебряный значок с изображением средневекового рыцаря, вылезающего из раковины улитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Yorkshire Archaeology Advisory Service
Необычную фигурку обнаружили в историческом городке Понтефракт (располагается в Англии, в Западном Йоркшире).
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Слово "мем" появилось в 1976 году — считается, что этот термин впервые ввел и описал эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге "Эгоистичный ген".
Однако слово прочно вошло в обиход, конечно, уже в XXI веке. Сейчас под ним понимается шутливая картинка, действие, фраза, которая становится расхожей в обществе.
Казалось бы, как раньше человечество жило без мемов? Но кто сказал, что их не было? Недавнее открытие ученых показало, что у средневековых людей были свои шутки и приколы.
Археологи нашли на дне Волги затонувшее средневековое судно - видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2019
Мультимедиа
Археологи нашли на дне Волги затонувшее средневековое судно - видео
26 октября 2019, 15:48
180
Так, эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII—XIV веков с изображением рыцаря и улитки вполне может считаться аналогом современного мема.
Об этом пишет Daily Mail.
Итак, что же особенного в этой вещице? Работница Британского музея Беверли Ненк рассказала, что в Средневековье улитки часто символизировали трусость. То, что рыцарь изображен сидящим на ней, может иметь ироничный подтекст.
"Образ молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, на козле, подразумевает сатиру или пародию. <...> Не исключено, что и фигурка может иметь такое же значение и быть отсылкой к совсем не рыцарскому поведению", — отметила Ненк.
Она добавила, что интересная находка сделана из серебра, а сверху украшена позолотой. Специалист считает, что изделие носили как брошку или нацепляли на кожаный ремень.
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