В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него нашли телефоны с экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба МВД.По информации госструктуры, в памяти смартфонов Xiaomi и Samsung были обнаружены материалы, в которых содержалась информация о деятельности неформальных религиозных организаций. Уточняется, что злоумышленник распространял их через социальные сети своим знакомым.По данному факту в отношении Х. Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" УК РУз.
Мужчина прилетел авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него изъяли телефоны с запрещенными материалами.
ТАШКЕНТ, 24 мар— Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него нашли телефоны с экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе проведенного допроса выяснилось, что во время работы в РФ он попал под влияние террористических организаций и начал поддерживать их идеологию.
По информации госструктуры, в памяти смартфонов Xiaomi и Samsung были обнаружены материалы, в которых содержалась информация о деятельности неформальных религиозных организаций. Уточняется, что злоумышленник распространял их через социальные сети своим знакомым.
По данному факту в отношении Х. Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" УК РУз.