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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-stolichnom-aeroportu-zaderzhan-zloumyshlennik-s-ekstremistskoy-literaturoy--17928837.html
В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой
В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него
2021-03-24T13:35+0500
2021-03-24T13:46+0500
общество
экстремизм
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него нашли телефоны с экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба МВД.По информации госструктуры, в памяти смартфонов Xiaomi и Samsung были обнаружены материалы, в которых содержалась информация о деятельности неформальных религиозных организаций. Уточняется, что злоумышленник распространял их через социальные сети своим знакомым.По данному факту в отношении Х. Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" УК РУз.
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экстремизм, аэропорт ташкента

В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой

13:35 24.03.2021 (обновлено: 13:46 24.03.2021)
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© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Мужчина прилетел авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него изъяли телефоны с запрещенными материалами.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него нашли телефоны с экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведенного допроса выяснилось, что во время работы в РФ он попал под влияние террористических организаций и начал поддерживать их идеологию.

По информации госструктуры, в памяти смартфонов Xiaomi и Samsung были обнаружены материалы, в которых содержалась информация о деятельности неформальных религиозных организаций. Уточняется, что злоумышленник распространял их через социальные сети своим знакомым.
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По данному факту в отношении Х. Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" УК РУз.
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