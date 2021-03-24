https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-stolichnom-aeroportu-zaderzhan-zloumyshlennik-s-ekstremistskoy-literaturoy--17928837.html

В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой

В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него

2021-03-24T13:35+0500

2021-03-24T13:35+0500

2021-03-24T13:46+0500

общество

экстремизм

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столичном аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прилетевшего авиарейсом из Санкт-Петербурга. У него нашли телефоны с экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба МВД.По информации госструктуры, в памяти смартфонов Xiaomi и Samsung были обнаружены материалы, в которых содержалась информация о деятельности неформальных религиозных организаций. Уточняется, что злоумышленник распространял их через социальные сети своим знакомым.По данному факту в отношении Х. Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" УК РУз.

/20201113/Dzhikhadistskiy-Gollivud-i-drugie-vidy-verbovki--chem-segodnya-opasny-ekstremisty-15399777.html

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экстремизм, аэропорт ташкента