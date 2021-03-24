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В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
2021-03-24T14:31+0500
2021-03-24T15:16+0500
в мире
полиомиелит
воз
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита, заявили во Всемирной организации здравоохранения.По состоянию на 18 марта в стране зарегистрировали четыре случая острого вялого паралича (ОВП) у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).Первый случай полиомиелита был зафиксирован еще 22 ноября 2020 года Хатлонской области."Он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане", — уточнили в организации.Второй случай был подтвержден уже в этом году, в феврале, в том же регионе.Восьмого марта зафиксировали еще два случая — в районе города Гиссар.Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.В настоящее время специалисты тщательно расследуют вспышку.Соседним странам "необходимо провести соответствующую подготовку и быть в любой момент готовыми предотвращать, выявлять и лечить случаи полиомиелита", отметили в ВОЗ.Министерство здравоохранения Таджикистана пока не прокомментировало заявление организации.Напомним, Узбекистан с 2002 года носит статус территории, свободной от полиомиелита. Вакцинация от этого заболевания включена в календарь прививок, что способствует предупреждению повторных вспышек.
/20210228/Immunitet-i-koronavirus-vrach-o-polze-pandemii-dlya-nauki-16092294.html
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полиомиелит, воз, таджикистан

В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита

14:31 24.03.2021 (обновлено: 15:16 24.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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Ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
По состоянию на 18 марта в стране зарегистрировали четыре случая острого вялого паралича (ОВП) у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).
Первый случай полиомиелита был зафиксирован еще 22 ноября 2020 года Хатлонской области.
"Он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане", — уточнили в организации.
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Второй случай был подтвержден уже в этом году, в феврале, в том же регионе.
Восьмого марта зафиксировали еще два случая — в районе города Гиссар.
Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.
В настоящее время специалисты тщательно расследуют вспышку.
Соседним странам "необходимо провести соответствующую подготовку и быть в любой момент готовыми предотвращать, выявлять и лечить случаи полиомиелита", отметили в ВОЗ.
Министерство здравоохранения Таджикистана пока не прокомментировало заявление организации.
Напомним, Узбекистан с 2002 года носит статус территории, свободной от полиомиелита. Вакцинация от этого заболевания включена в календарь прививок, что способствует предупреждению повторных вспышек.
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