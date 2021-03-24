ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита, заявили во Всемирной организации здравоохранения.По состоянию на 18 марта в стране зарегистрировали четыре случая острого вялого паралича (ОВП) у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).Первый случай полиомиелита был зафиксирован еще 22 ноября 2020 года Хатлонской области."Он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане", — уточнили в организации.Второй случай был подтвержден уже в этом году, в феврале, в том же регионе.Восьмого марта зафиксировали еще два случая — в районе города Гиссар.Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.В настоящее время специалисты тщательно расследуют вспышку.Соседним странам "необходимо провести соответствующую подготовку и быть в любой момент готовыми предотвращать, выявлять и лечить случаи полиомиелита", отметили в ВОЗ.Министерство здравоохранения Таджикистана пока не прокомментировало заявление организации.Напомним, Узбекистан с 2002 года носит статус территории, свободной от полиомиелита. Вакцинация от этого заболевания включена в календарь прививок, что способствует предупреждению повторных вспышек.