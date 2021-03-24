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В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД
2021-03-24T14:05+0500
2021-03-24T14:05+0500
2021-03-24T14:12+0500
происшествия
пожарные
губдд
пожар
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан.Lacetti, принадлежащая некоему М. М., была припаркована перед домом №70 по улице Уйсозлар Яшнабадского района города Ташкента. Возгорание началось примерно в 02.00. Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем. Однако автомобиль нуждается в серьезном ремонте. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям и УБДД УКД ОВД ведется дознание и выясняются причины пожара.В ведомстве просят водителей обращать внимание на техническое состояние автомобилей и своевременно проводить осмотр электронных устройств у специалистов.
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пожарные, губдд, пожар, ташкент, узбекистан
В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль 14:05 24.03.2021 (обновлено: 14:12 24.03.2021)
Инцидент произошел в Яшнабадском районе столицы. Специалисты выясняют причины произошедшего. К счастью, обошлось без жертв.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль,
сообщает
информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан.
Lacetti, принадлежащая некоему М. М., была припаркована перед домом №70 по улице Уйсозлар Яшнабадского района города Ташкента. Возгорание началось примерно в 02.00.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем. Однако автомобиль нуждается в серьезном ремонте. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
По данному факту сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям и УБДД УКД ОВД ведется дознание и выясняются причины пожара.
В ведомстве просят водителей обращать внимание на техническое состояние автомобилей и своевременно проводить осмотр электронных устройств у специалистов.