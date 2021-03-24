Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tashkente-nochyu-zagorelsya-priparkovannyy-avtomobil-17930424.html
В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД
2021-03-24T14:05+0500
2021-03-24T14:12+0500
происшествия
пожарные
губдд
пожар
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1271/13/12711340_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_0289284a9a2d73376eaa4eee6065612b.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан.Lacetti, принадлежащая некоему М. М., была припаркована перед домом №70 по улице Уйсозлар Яшнабадского района города Ташкента. Возгорание началось примерно в 02.00. Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем. Однако автомобиль нуждается в серьезном ремонте. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям и УБДД УКД ОВД ведется дознание и выясняются причины пожара.В ведомстве просят водителей обращать внимание на техническое состояние автомобилей и своевременно проводить осмотр электронных устройств у специалистов.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1271/13/12711340_0:0:1701:1276_1920x0_80_0_0_abbad68f6ecceb61a0ac2af36a24d7e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
пожарные, губдд, пожар, ташкент, узбекистан

В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль

14:05 24.03.2021 (обновлено: 14:12 24.03.2021)
207
© PixabayОгонь
Огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Pixabay
Инцидент произошел в Яшнабадском районе столицы. Специалисты выясняют причины произошедшего. К счастью, обошлось без жертв.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан.
Lacetti, принадлежащая некоему М. М., была припаркована перед домом №70 по улице Уйсозлар Яшнабадского района города Ташкента. Возгорание началось примерно в 02.00.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем. Однако автомобиль нуждается в серьезном ремонте. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
© ГУБДД МВД Республики УзбекистанПожарные тушат автомобиль в Ташкенте
Пожарные тушат автомобиль в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Пожарные тушат автомобиль в Ташкенте
© ГУБДД МВД Республики Узбекистан
По данному факту сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям и УБДД УКД ОВД ведется дознание и выясняются причины пожара.
В ведомстве просят водителей обращать внимание на техническое состояние автомобилей и своевременно проводить осмотр электронных устройств у специалистов.
002100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
15:23Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
15:08Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
15:06В Узбекистане задержали фальшивого президента
15:02Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
14:31В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
14:27Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана
14:22Что россияне покупают по ночам
14:05Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым
14:05В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
14:04В руководстве Госкомэкологии очередное назначение
13:50Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя
13:42Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее
13:36Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ
13:35В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой
13:25Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре
13:17При приеме на работу больше не потребуется справка о несудимости — указ
13:02В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий
13:01Во сколько миллионеры встают и на что тратят свободное время — исследование
12:25Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото