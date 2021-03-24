https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tashkente-nochyu-zagorelsya-priparkovannyy-avtomobil-17930424.html

В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль

В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД

2021-03-24T14:05+0500

2021-03-24T14:05+0500

2021-03-24T14:12+0500

происшествия

пожарные

губдд

пожар

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1271/13/12711340_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_0289284a9a2d73376eaa4eee6065612b.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ночь на 24 марта пожарным службам столицы пришлось тушить загоревшийся автомобиль, сообщает информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан.Lacetti, принадлежащая некоему М. М., была припаркована перед домом №70 по улице Уйсозлар Яшнабадского района города Ташкента. Возгорание началось примерно в 02.00. Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем. Однако автомобиль нуждается в серьезном ремонте. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям и УБДД УКД ОВД ведется дознание и выясняются причины пожара.В ведомстве просят водителей обращать внимание на техническое состояние автомобилей и своевременно проводить осмотр электронных устройств у специалистов.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пожарные, губдд, пожар, ташкент, узбекистан