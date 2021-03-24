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В Ташкентской области пропала девушка
В Ташкентской области пропала девушка
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области ищут Аитову Маржон Рустам кизи, 2001 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы
2021-03-24T20:15+0500
2021-03-24T20:15+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области ищут Аитову Маржон Рустам кизи, 2001 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Девушка 16 февраля 2021 года вышла из дома своей сестры, расположенного на улице Навои в Чирчике, и не вернулась.Приметы пропавшей: рост — 160-165 сантиметров, круглое лицо, длинные каштановые волосы. На девушке были кожаная коричневая куртка, джинсовые брюки, кожаные черные сапоги.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Маржон Аитовой, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
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девочка, гувд ташкента, поиск
В Ташкентской области пропала девушка
Маржон Аитова уже больше месяца не выходит с родными на связь.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
В Ташкентской области ищут Аитову Маржон Рустам кизи, 2001 года рождения,
сообщает
Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.
Девушка 16 февраля 2021 года вышла из дома своей сестры, расположенного на улице Навои в Чирчике, и не вернулась.
Последний раз Маржон вышла на связь 21 февраля.
Приметы пропавшей: рост — 160-165 сантиметров, круглое лицо, длинные каштановые волосы.
На девушке были кожаная коричневая куртка, джинсовые брюки, кожаные черные сапоги.
Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Маржон Аитовой, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру
102.