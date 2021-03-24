Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tashkentskoy-oblasti-propala-devushka-17942733.html
В Ташкентской области пропала девушка
В Ташкентской области пропала девушка
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области ищут Аитову Маржон Рустам кизи, 2001 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы
2021-03-24T20:15+0500
2021-03-24T20:15+0500
происшествия
девочка
гувд ташкента
поиск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17942855_0:105:293:270_1920x0_80_0_0_9f086866ae69eab175931e730a68a667.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области ищут Аитову Маржон Рустам кизи, 2001 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Девушка 16 февраля 2021 года вышла из дома своей сестры, расположенного на улице Навои в Чирчике, и не вернулась.Приметы пропавшей: рост — 160-165 сантиметров, круглое лицо, длинные каштановые волосы. На девушке были кожаная коричневая куртка, джинсовые брюки, кожаные черные сапоги.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Маржон Аитовой, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17942855_0:78:293:298_1920x0_80_0_0_e6132d5fdf4b79111281e4f9d403afc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
девочка, гувд ташкента, поиск

В Ташкентской области пропала девушка

20:15 24.03.2021
5640
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаПропавшая в Ташкентской области Аитова Маржон Рустам кизи
Пропавшая в Ташкентской области Аитова Маржон Рустам кизи - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Маржон Аитова уже больше месяца не выходит с родными на связь.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области ищут Аитову Маржон Рустам кизи, 2001 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.
Девушка 16 февраля 2021 года вышла из дома своей сестры, расположенного на улице Навои в Чирчике, и не вернулась.
Последний раз Маржон вышла на связь 21 февраля.
Приметы пропавшей: рост — 160-165 сантиметров, круглое лицо, длинные каштановые волосы.
На девушке были кожаная коричневая куртка, джинсовые брюки, кожаные черные сапоги.
Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Маржон Аитовой, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
501130
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Worldwide
InternationalEnglishMundoEspañolSpanish
Europe
DeutschlandDeutschGermanFranceFrançaisFrenchΕλλάδαΕλληνικάGreekItaliaItalianoItalianČeská republikaČeštinaCzechPolskaPolskiPolishСрбиjаСрпскиSerbianLatvijaLatviešuLatvianLietuvaLietuviųLithuanianMoldovaMoldoveneascăMoldavianБеларусьБеларускiBelarusian
Transcaucasia
АҧсныАҧсышәалаAbkhazԱրմենիաՀայերենArmenianAzərbaycanАzərbaycancaAzerbaijaniХуссар ИрыстонИронауОssetianსაქართველოქართულიGeorgian
Middle East
Sputnik عربيArabicعربيTürkiyeTürkçeTurkishSputnik ایرانPersianفارسیSputnik افغانستانDariدری
Central Asia
ҚазақстанҚазақ тіліKazakhКыргызстанRыргызчаKyrgyzOʻzbekistonЎзбекчаUzbekТоҷикистонТоҷикӣTajik
East & Southeast Asia
Việt NamTiếng ViệtVietnamese日本日本語Japanese俄罗斯卫星通讯社简化中文Chinese (simplified)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Chinese (traditional / big5)
South America
BrasilPortuguêsPortuguese
Лента новостейМолния
21:49Власти Узбекистана выделят триллионы сумов на улучшение условий жизни в махаллях
21:07ЧМ-2021 по спортивному и боевому самбо пройдет в Ташкенте
20:44Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
20:15В Ташкентской области пропала девушка
19:58Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
19:50Безопасность "Спутника V" уже очевидна даже для скептиков — профессор Бутенко
19:43Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"
19:18В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом
19:01Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика
18:47Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана
18:44Узбекистан готовится принять в субботу 1 млн доз китайской вакцины от COVID
18:21Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана
18:14“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
18:13Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
18:02В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
17:46ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
17:37Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
17:09Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
17:08В Ташкентской области таксист напал на девушку
16:57Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования