https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tveri-ischut-pobeditelya-loterei--on-vyigral-335-mln-rubley-no-mog-ne-uznat-ob-etom-17940581.html

В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом

В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".

2021-03-24T19:18+0500

2021-03-24T19:18+0500

2021-03-24T19:19+0500

россия

выигрыш

лотерея

тверская область

деньги

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".Розыгрыш был в декабре 2020 года, и вот уже три месяца как никто не приходит за выигрышем, рассказали РИА Новости в компании.Что известно о счастливчике: этот человек купил билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20.Согласно правилам, победитель должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража. Если же он не сможет предъявить выигрышный билет сразу, то сделать это возможно еще в течение трех лет.Затем выигрыш получает статус невостребованного, и деньги отправляются обратно в бюджет государства, откуда они и поступили.Директор по продажам "Столото" Роман Роменский рассказал, что иногда победители не сразу объявляются, подобные ситуации — не редкость. Однако тот факт, что счастливчик до сих пор не забрал выигрыш, заставляет поволноваться.Роменский выразил надежду, что обладатель 335 миллионов рублей вскоре объявится и поделится своей историей.

/20201108/Lotereya-po-russki-v-Bashkirii-zhitelnitsa-sela-vyigrala-pyat-tonn-asfalta-15347097.html

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выигрыш, лотерея, тверская область, деньги