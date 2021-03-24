В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".Розыгрыш был в декабре 2020 года, и вот уже три месяца как никто не приходит за выигрышем, рассказали РИА Новости в компании.Что известно о счастливчике: этот человек купил билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20.Согласно правилам, победитель должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража. Если же он не сможет предъявить выигрышный билет сразу, то сделать это возможно еще в течение трех лет.Затем выигрыш получает статус невостребованного, и деньги отправляются обратно в бюджет государства, откуда они и поступили.Директор по продажам "Столото" Роман Роменский рассказал, что иногда победители не сразу объявляются, подобные ситуации — не редкость. Однако тот факт, что счастливчик до сих пор не забрал выигрыш, заставляет поволноваться.Роменский выразил надежду, что обладатель 335 миллионов рублей вскоре объявится и поделится своей историей.
Согласно правилам, счастливчик должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".
Розыгрыш был в декабре 2020 года, и вот уже три месяца как никто не приходит за выигрышем, рассказали РИА Новости в компании.
Что известно о счастливчике: этот человек купил билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20.
"Выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года согласно статистике "Столото", — отметили в компании.
Согласно правилам, победитель должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража. Если же он не сможет предъявить выигрышный билет сразу, то сделать это возможно еще в течение трех лет.
Затем выигрыш получает статус невостребованного, и деньги отправляются обратно в бюджет государства, откуда они и поступили.