Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tveri-ischut-pobeditelya-loterei--on-vyigral-335-mln-rubley-no-mog-ne-uznat-ob-etom-17940581.html
В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом
В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".
2021-03-24T19:18+0500
2021-03-24T19:19+0500
россия
выигрыш
лотерея
тверская область
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/922/88/9228849_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_653ff6a89400cbcd32b892e469d18f44.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".Розыгрыш был в декабре 2020 года, и вот уже три месяца как никто не приходит за выигрышем, рассказали РИА Новости в компании.Что известно о счастливчике: этот человек купил билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20.Согласно правилам, победитель должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража. Если же он не сможет предъявить выигрышный билет сразу, то сделать это возможно еще в течение трех лет.Затем выигрыш получает статус невостребованного, и деньги отправляются обратно в бюджет государства, откуда они и поступили.Директор по продажам "Столото" Роман Роменский рассказал, что иногда победители не сразу объявляются, подобные ситуации — не редкость. Однако тот факт, что счастливчик до сих пор не забрал выигрыш, заставляет поволноваться.Роменский выразил надежду, что обладатель 335 миллионов рублей вскоре объявится и поделится своей историей.
/20201108/Lotereya-po-russki-v-Bashkirii-zhitelnitsa-sela-vyigrala-pyat-tonn-asfalta-15347097.html
россия
тверская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/922/88/9228849_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_02d1b6c4853df523de5ce3a979b1b184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
выигрыш, лотерея, тверская область, деньги

В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом

19:18 24.03.2021 (обновлено: 19:19 24.03.2021)
2276
© Sputnik / Максим Богодвидлотерея
лотерея - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Согласно правилам, счастливчик должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Твери до сих пор ждут, когда объявится победитель лотереи "Столото".
Розыгрыш был в декабре 2020 года, и вот уже три месяца как никто не приходит за выигрышем, рассказали РИА Новости в компании.
Что известно о счастливчике: этот человек купил билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20.
"Выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года согласно статистике "Столото", — отметили в компании.
Согласно правилам, победитель должен объявиться в течение 195 дней с даты публикации результатов тиража. Если же он не сможет предъявить выигрышный билет сразу, то сделать это возможно еще в течение трех лет.
Затем выигрыш получает статус невостребованного, и деньги отправляются обратно в бюджет государства, откуда они и поступили.
Дорожная разметка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2020
Россия
Лотерея по-русски: в Башкирии жительница села выиграла 5 тонн асфальта
8 ноября 2020, 10:42
632
Директор по продажам "Столото" Роман Роменский рассказал, что иногда победители не сразу объявляются, подобные ситуации — не редкость.
Однако тот факт, что счастливчик до сих пор не забрал выигрыш, заставляет поволноваться.
Роменский выразил надежду, что обладатель 335 миллионов рублей вскоре объявится и поделится своей историей.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Worldwide
InternationalEnglishMundoEspañolSpanish
Europe
DeutschlandDeutschGermanFranceFrançaisFrenchΕλλάδαΕλληνικάGreekItaliaItalianoItalianČeská republikaČeštinaCzechPolskaPolskiPolishСрбиjаСрпскиSerbianLatvijaLatviešuLatvianLietuvaLietuviųLithuanianMoldovaMoldoveneascăMoldavianБеларусьБеларускiBelarusian
Transcaucasia
АҧсныАҧсышәалаAbkhazԱրմենիաՀայերենArmenianAzərbaycanАzərbaycancaAzerbaijaniХуссар ИрыстонИронауОssetianსაქართველოქართულიGeorgian
Middle East
Sputnik عربيArabicعربيTürkiyeTürkçeTurkishSputnik ایرانPersianفارسیSputnik افغانستانDariدری
Central Asia
ҚазақстанҚазақ тіліKazakhКыргызстанRыргызчаKyrgyzOʻzbekistonЎзбекчаUzbekТоҷикистонТоҷикӣTajik
East & Southeast Asia
Việt NamTiếng ViệtVietnamese日本日本語Japanese俄罗斯卫星通讯社简化中文Chinese (simplified)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Chinese (traditional / big5)
South America
BrasilPortuguêsPortuguese
Лента новостейМолния
20:15В Ташкентской области пропала девушка
19:58Один — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
19:50Безопасность "Спутника V" уже очевидна даже для скептиков — профессор Бутенко
19:43Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"
19:18В Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом
19:01Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика
18:47Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана
18:44Узбекистан готовится принять в субботу 1 млн доз китайской вакцины от COVID
18:21Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана
18:14“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
18:13Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
18:02В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
17:46ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
17:37Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
17:09Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
17:08В Ташкентской области таксист напал на девушку
16:57Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования
16:50В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля
16:31В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД
16:03НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море